Kaynak: DHA

Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri yerde 5 boş kovan buldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ateş açanın K.D. olduğunu tespit etti. K.D.’nin yanında 16’şar yaşındaki B.D. ve D.Ç.’nin de bulunduğu belirlendi. Ateş açma anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Silah, 2 katlı metruk bir binada, koltuk süngeri kesilerek içine yerleştirilmiş ve lacivert bir çantaya konulmuş şekilde bulundu. Kalaşnikofa el konuldu.Aynı bölgede çalışan Motosikletli Polis Timleri, bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli hareketler sergileyen B.S.’yi durdurdu.

Üzerinde ruhsatsız tabanca çıkan B.S. gözaltına alındı. Bu sırada polislere direnen 3 kişi daha gözaltına alındı.K.D., polise verdiği ifadede “Bana ‘Al sık’ dediler, sıktım. Normalde başka yere eylem yapacaklardı ama neresi olduğunu bilmiyorum” dedi.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D., “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklandı. B.S. de aynı kanuna muhalefetten tutuklandı. Diğer bazı şüpheliler ise serbest bırakıldı.