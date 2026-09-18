Çin otomobilleri davasında ortalık karıştı: Belge paylaşıldı

Çin'in Türkiye'nin elektrikli ve bazı diğer araçlara yönelik uygulamalarına karşı DTÖ'ye yaptığı başvuru kapsamında hazırlanan panel raporu 28 Temmuz 2026'da yayımlandı. DTÖ paneli, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik bazı ek vergilerin ve belirli hibrit araçlara uygulanan ilave vergilerin DTÖ kurallarıyla uyumsuz olduğuna hükmetti. Panel ayrıca elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlara ilişkin bazı ithalat izin şartlarını da DTÖ kurallarına aykırı buldu.