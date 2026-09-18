Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Çin otomobilleri davasında ortalık karıştı: Belge paylaşıldı

Çin otomobilleri davasında ortalık karıştı: Belge paylaşıldı

YENİ Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çin menşeli otomobillere yönelik ek vergiler nedeniyle Türkiye ile Çin arasında Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) görülen uyuşmazlığın ardından Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Çin otomobilleri davasında ortalık karıştı: Belge paylaşıldı - Resim: 1

Çin otomobillerine yönelik düzenleme sonrası başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı X hesabından paylaşan YENİ Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bakan Bolat ve yardımcısı Tuzcu'ya yönelik sert ifadeler kullandı.

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Çin otomobilleri davasında ortalık karıştı: Belge paylaşıldı - Resim: 2

Çin'in Türkiye'nin elektrikli ve bazı diğer araçlara yönelik uygulamalarına karşı DTÖ'ye yaptığı başvuru kapsamında hazırlanan panel raporu 28 Temmuz 2026'da yayımlandı. DTÖ paneli, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik bazı ek vergilerin ve belirli hibrit araçlara uygulanan ilave vergilerin DTÖ kurallarıyla uyumsuz olduğuna hükmetti. Panel ayrıca elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlara ilişkin bazı ithalat izin şartlarını da DTÖ kurallarına aykırı buldu.

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Çin otomobilleri davasında ortalık karıştı: Belge paylaşıldı - Resim: 3

Çin Ticaret Bakanlığı da aynı gün yaptığı açıklamada, panelin Çin'in iddialarını desteklediğini belirterek kararı memnuniyetle karşıladı. Bakanlık, Türkiye'nin uygulamalarının çok taraflı ticaret kurallarını ihlal ettiğini savunarak Ankara'ya panel kararına saygı gösterme ve aykırı olduğu belirtilen tedbirleri düzeltme çağrısında bulundu.

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Çin otomobilleri davasında ortalık karıştı: Belge paylaşıldı - Resim: 4

Yavuzyılmaz'dan Bolat ve Tuzcu'ya çağrı

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasını kamuoyuyla paylaşarak hükümete tepki gösterdi.

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Çin otomobilleri davasında ortalık karıştı: Belge paylaşıldı - Resim: 5

Yavuzyılmaz, paylaşımında, "AKP’nin, BYD dışındaki Çin menşeili otomobillere koyduğu ek vergi nedeniyle kaybettiği davanın ardından, kuyruğu dik tutmaya çalışsa da; Çin Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak 28 Temmuz 2026 tarihinde aşağıdaki resmi açıklama yapıldı" ifadelerini kullandı.

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Çin otomobilleri davasında ortalık karıştı: Belge paylaşıldı - Resim: 6

Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına yer veren Yavuzyılmaz, ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'ya seslendi.

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Çin otomobilleri davasında ortalık karıştı: Belge paylaşıldı - Resim: 7

Yavuzyılmaz, "Ülkemizi düşürdüğünüz duruma bakın! Bu işi elinize yüzünüze bulaştırdınız. Derhal istifa edin!" ifadelerini kullandı.

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