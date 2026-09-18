Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 37 yıl önce yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.
Şimşek’in akaryakıt açıklaması sonrası Erdoğan’ın 37 yıl önceki sözleri gündem oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Avrupa’daki mazot fiyatlarını Türkiye ile kıyaslayan açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1989’da yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Erdoğan, o dönem “Ekonomide kaide alım gücü ile ölçülür” demişti.Kaynak: Haber Merkezi
Şimşek, akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Avrupa’da 1 litre mazot 150 liranın altında değil. Bizde 100 lira civarı” ifadelerini kullandı.
Şimşek ayrıca eşel mobil uygulamasının yıl sonuna kadar mazotta kısmi olarak devam ettiğini belirtti.
Bu açıklamaların ardından Erdoğan’ın 1989’da Beyoğlu Belediye Başkan adayı olduğu dönemde yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.
Söz konusu videoda Erdoğan’ın akaryakıt fiyatlarının yalnızca rakam üzerinden karşılaştırılmasına ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.
"KARDEŞİM BİRAZ UYANALIM YA"
Erdoğan, 1989’daki konuşmasında Almanya ile Türkiye’deki benzin fiyatlarının karşılaştırılmasına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
“Kardeşim biraz uyanalım ya! Sen nasıl oluyor da Almanya‘yla benzini mukayese ediyorsun?”
Erdoğan konuşmasının devamında Almanya’daki çalışmayan işçi Ahmet ile Türkiye’deki çalışan işçi Ahmet’i karşılaştırarak, gelir ve refah farkına dikkat çekmişti.
"SAF OLMA, KENDİNE GEL"
Erdoğan, konuşmasında vatandaşın yalnızca benzin fiyatındaki rakama bakarak değerlendirme yapmasına karşı çıkarak şu ifadeleri kullanmıştı:
“Ama benim saf kardeşim de diyor ki ‘Doğru ya Almanya’da 1200 lira, bizde benzin 1125 lira. Bak bizde benzin daha ucuz’.”
Erdoğan sözlerini “Saf olma Kendine gel. Çünkü ekonomide kaide alım gücü ile ölçülür” ifadeleriyle tamamlamıştı.
Böylece Şimşek’in “Avrupa’da 1 litre mazot 150 liranın altında değil. Bizde 100 lira civarı” sözlerinin ardından, Erdoğan’ın 37 yıl önceki akaryakıt ve alım gücü değerlendirmesi yeniden gündeme taşındı.