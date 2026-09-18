Şimşek’in akaryakıt açıklaması sonrası Erdoğan’ın 37 yıl önceki sözleri gündem oldu

"KARDEŞİM BİRAZ UYANALIM YA"

Erdoğan, 1989’daki konuşmasında Almanya ile Türkiye’deki benzin fiyatlarının karşılaştırılmasına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kardeşim biraz uyanalım ya! Sen nasıl oluyor da Almanya‘yla benzini mukayese ediyorsun?”