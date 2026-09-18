Kaynak: İHA

Olay, Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede rutin devriye görevini ifa eden emniyet mensupları, yol kenarında hareketsiz ve yaralı halde yatan bir sokak köpeğini fark etti.

Durum üzerine aracı durdurup köpeğin yanına giden ekipler, yaptıkları ilk incelemede talihsiz hayvanın ateşli silahla vurularak yaralandığını tespit etti.

VETERİNERDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Polis ekipleri, yaralı köpeği zaman kaybetmeden devriye aracına alarak tedavi edilmek üzere en yakın veteriner kliniğine götürdü. Veteriner hekimler tarafından müdahale edilen sokak köpeğinin klinikteki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, masum hayvana silahla ateş açarak yaralayan meçhul şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması amacıyla emniyet güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.