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Güvenlik bürokrasisinde uzun süredir merakla beklenen İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 39 ilin emniyet müdürünün değiştiği kritik atama kararlarında, son dönemde görev değişiklikleriyle gündeme gelen Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun durumu da netlik kazandı.

KARİYERİNDEKİ ANİ GÖREV DEĞİŞİMİ

Bu yıla Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak başlayan ve mayıs ayında Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü görevine getirilen Şinasi Yüzbaşıoğlu, 1 Eylül'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 18 ilçe ve 8 şubeyi kapsayan atama dalgasında görevinden alınmıştı.

Televizyon sunucusu Müge Anlı ile evli olması nedeniyle kamuoyunun yakından takip ettiği Yüzbaşıoğlu’nun, merkeze mi çekileceği yoksa kararname ile yeni bir ile müdür olarak mı atanacağı belirsizliğini koruyordu.

TENZİL-İ RÜTBE İLE MERKEZE ÇEKİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede isminin yer almamasıyla birlikte, Yüzbaşıoğlu'nun tenzil-i rütbe alarak merkeze çekildiği ve daha pasif bir göreve getirildiği kesinleşti.

Son yıllarda yürüttüğü ilçe emniyet müdürlüklerinin ardından il emniyet müdürü olarak atanması beklenen Yüzbaşıoğlu'nun bu ani görev değişikliğinin arkasındaki neden ise henüz bilinmiyor.