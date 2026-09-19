İlaç kutularında yeni dönem: Açınca şaşırmayın

Ancak kutuda basılı Kullanma Talimatı bulunmuyor ve QR kod üzerinden e-KT’ye de ulaşılamıyorsa, ilacı temin eden kişilerin ilgili ilaç firmasıyla iletişime geçmesi gerekecek.

Elektronik sisteme geçişle birlikte ilaçların kullanım bilgilerine dijital ortamdan erişimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.