İlaç kutularında milyonları ilgilendiren yeni dönem başlıyor.
İlaç kutularında yeni dönem: Açınca şaşırmayın
İlaç kutularında alışılmış görüntü değişiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte milyonlarca vatandaş için önemli bir dönem başlarken, prospektüsün kutudan çıkmaması konusunda dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) düzenlemesiyle 1 Ocak 2027’den itibaren istisna kapsamındaki ürünler dışında Elektronik Kullanma Talimatı (e-KT) zorunlu hale gelecek.
Vatandaşlar, ilaçlara ilişkin bilgilere kutuların üzerindeki QR kodu telefon veya tabletleriyle okutarak ulaşabilecek.
Uzmanlar, bazı ilaç kutularından basılı prospektüs çıkmamasının ürünün daha önce açıldığı veya sahte olduğu anlamına gelmediği konusunda vatandaşları uyarıyor.
İlaç kutularında son dönemde basılı Kullanma Talimatı’nın (prospektüs) bulunmaması, elektronik sisteme geçiş sürecini gündeme getirdi. Manisa Eczacı Odası da uygulamayla ilgili vatandaşların ve eczacıların merak ettiği konulara ilişkin bilgilendirmede bulundu.
İSTİSNA ÜRÜNLER DIŞINDA
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 6 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan düzenleme kapsamında, istisna tutulan ürünler dışındaki ilaçlarda Elektronik Kullanma Talimatı (e-KT) uygulamasına kademeli olarak geçilmeye başlandı.
1 OCAK 2027'DE ZORUNLU HALE GELECEK
Düzenlemeye göre 1 Ocak 2027 itibarıyla e-KT kullanımı zorunlu olacak. Basılı Kullanma Talimatı ise talep eden vatandaşlara sunulmaya devam edebilecek.
EKSİKLİK ANLAMINA GELMEYECEK
Geçiş sürecinde bazı ilaç kutularında basılı prospektüs bulunmaması, doğrudan ambalajın eksik olduğu anlamına gelmeyecek. Kullanma Talimatı’na elektronik ortam üzerinden erişilebilmesi yeterli olacak.
QR KODLA TELEFONDAN OKUTULABİLECEK
Elektronik Kullanma Talimatı’na ulaşmak için ilaç kutusunun dış ambalajında bulunan karekodun (QR kod) telefon veya tablet kamerasıyla okutulması yeterli olacak. Karekod aracılığıyla ilaca ait Kullanma Talimatı’na elektronik ortamda erişilebilecek.
Ancak kutuda basılı Kullanma Talimatı bulunmuyor ve QR kod üzerinden e-KT’ye de ulaşılamıyorsa, ilacı temin eden kişilerin ilgili ilaç firmasıyla iletişime geçmesi gerekecek.
Elektronik sisteme geçişle birlikte ilaçların kullanım bilgilerine dijital ortamdan erişimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.