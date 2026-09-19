Kaynak: İHA

Arnavutköy-Sultangazi güzergâhında acil bir hastaya ulaşmaya çalışan ambulansın önünde ilerleyen otomobilin, iddiaya göre siren, korna ve anonslarla yapılan uyarılara karşın uzun süre yol vermediği öne sürüldü. Ambulans sürücüsünün peş peşe yaptığı uyarılar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy-Sultangazi yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, acil vakaya müdahale etmek için sirenleri çalışır halde ilerleyen ambulans, önündeki otomobil nedeniyle güzergâhına devam etmekte zorlandı. Ambulans sürücüsü, otomobilin kenara çekilmesi amacıyla siren ve korna kullanarak sürücüyü uyarmaya başladı. İddiaya göre yapılan uyarılara rağmen otomobil bir süre daha ambulansın önünde seyretmeyi sürdürdü.

ANONSLA DA YOL İSTEDİ

Acil vakaya ulaşmaya çalışan ambulansın sürücüsü, siren ve korna ile yapılan uyarılardan sonuç alamayınca otomobil sürücüsüne bu kez anons sistemi üzerinden seslendi. Buna rağmen otomobilin bir süre daha ambulansın önünde ilerlediği görüldü. Ambulans sürücüsünün yolu açması için önündeki araca yaptığı uyarılar da cep telefonu görüntülerine yansıdı.

AMBULANSIN ARKASINDAKİ OTOMOBİL KAMERADA

Ambulans ile otomobilin trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sirenleri açık ambulansın yol talep ettiği, sürücünün korna ve anonsla uyarılmasına rağmen otomobilin uzun süre ambulansın önünde ilerlediği görülüyor.