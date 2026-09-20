OLAYLAR

622 - Muhammed ile Ebu Bekir, Medine'ye hicret etti.

1187 - Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü kuşattı.

1519 - Portekizli kâşif Ferdinand Magellan, 270 kişi ve 5 gemiyle İspanya'dan yola çıktı.

1633 - Galileo Galilei, Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünü söylediği için, Roma Engizisyon Mahkemesi'nde yargılandı.

1922 - Fransız ve İtalyan kuvvetleri, Çanakkale'den çekildi.

1928 - İtalya Krallığı'nda "Yüksek Faşist Konsey", en yüksek yasama organı oldu.

1933 - Başbakan İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın, Sofya'yı ziyaretinde, 6 Mart 1929 tarihli Bulgaristan-Türkiye Tarafsızlık Antlaşması'nın süresi uzatıldı.

1937 - Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde, Atatürk'ün de isteğiyle, Türkiye'nin ilk "Resim ve Heykel Müzesi" açıldı.

1942 - Ukrayna'nın Letiçiv kentinde, Alman SS Birlikleri, iki gün içinde yaklaşık 3 bin Yahudi'yi öldürdüler.

1946Basın Yasası TBMM'de kabul edildi.

Fransa'da Cannes Film Festivali başladı.

1951 - Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi.

1969 - John Lennon, Beatles'tan ayrıldı.

1974 - Honduras'ta kasırga: 10 bin kişi öldü.

1977 - Kuzey Vietnam, Birleşmiş Milletler'e kabul edildi.

1980 - Emekli Amiral Bülend Ulusu, Başbakanlığa atandı.

1981 - İran, 149 solcu militanı idam ettiğini açıkladı.

1984 - Beyrut'ta ABD Elçiliği'ne patlayıcı yüklü kamyonla intihar saldırısı yapıldı; 22 kişi öldü.

1988 - Naim Süleymanoğlu, Seul Olimpiyat Oyunlarında halter dalında 6 dünya rekoru kırdı.

1990 - Güney Osetya, Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan etti.

1993 - CINE 5 yayın hayatına başladı.

1994 - Bakü'de petrol anlaşması imzalandı. İngiliz BP, Amerikan Amaco ile Pennzoil, Rus Lukoil ve Türk TPAO, bir konsorsiyum oluşturdu.

1995 - Deniz Baykal, Necdet Menzir'in görevden alınma isteğini reddeden Başbakan Tansu Çiller'le yürüttüğü DYP-CHP Koalisyon Hükûmeti'ni bozdu. Tansu Çiller, Hükûmetin istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e verdi.

2002 - İsrail askerleri, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın karargahındaki üç binayı havaya uçurdu.

2019 - Çoğunluktan oluşan yaklaşık dört milyon kişi, iklim değişikliğine karşı mücadele etmek için dünya genelinde gösteriyi sürdürdü. İsveçli 16 yaşındaki Greta Thunberg, New York'ta gösteriye liderlik etti

DOĞUMLAR

1161 - Takakura, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 80. imparatoru (ö. 1181)

1486 - Arthur Tudor, İngiltere Kralı VII. Henry ve Yorklu Elizabeth'in ilk çocuğu (ö. 1502)

1758 - Jean-Jacques Dessalines, Haiti İmparatoru (ö. 1806)

1820 - John F. Reynolds, İç Savaş'ta da görev yapmış Amerikalı asker (ö. 1863)

1833 - Ernesto Teodoro Moneta, İtalyan gazeteci, milliyetçi, devrimci asker ve pasifist (ö. 1918)

1842 - James Dewar, İskoç kimyacı (ö. 1923)

1853 - Chulalongkorn, Siyam (bugün Tayland) kralı (ö. 1910)

1872 - Maurice Gamelin, Fransız general (ö. 1958)

1878 - Upton Sinclair, Amerikalı yazar ve Pulitzer Ödülü sahibi (ö. 1968)

1889 - Jomo Kenyatta, Kenya'nın ilk Başbakanı (ö. 1978)

1899 - Leo Strauss, Alman Yahudisi kökenli Amerikalı siyaset felsefecisi (ö. 1973)

1913 - Sidney Dillon Ripley, Amerikalı ornitolog ve doğal hayatı koruma gönüllüsü (ö. 2001)

1917Fernando Rey, İspanyol aktör (ö. 1994)

Obdulio Varela, Uruguaylı futbolcu ve teknik direktör (ö. 1996)

1921 - Kadir Has, Türk iş insanı ve hayırsever (ö. 2007)

1924 - Gogi Grant, Amerikalı popüler şarkıcı (ö. 2016)

1925 - Ananda Mahidol, Siyam'daki Chakri Hanedanı'nın sekizinci kralı (ö. 1946)

1930 - Yılmaz Öztuna, Türk tarihçi (ö. 2012)

1932Atilla Karaosmanoğlu, Türk siyasetçi (ö. 2013)

Refike Aliyeva, Azeri kimya profesörü ve akademisyen (ö. 2017)

1933 - Hamit Kaplan, Türk güreşçi (ö. 1976)

1934 - Sophia Loren, İtalyan sinema oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1937 - Monica Zetterlund, İsveçli şarkıcı ve aktris (ö. 2005)

1940Tarō Asō, Japon siyasetçi

Burhaneddin Rabbani, Afganistan Devlet Başkanı (ö. 2011)

1942 - Rose Francine Rogombé, Gabonlu siyasetçi (ö. 2015)

1943Shinobu Sekine, Japon judocu (ö. 2018)

Sani Abacha, Nijeryalı asker ve siyasetçi (ö. 1998)

1946 - Ali Pervin İranlı eski milli futbolcu ve teknik direktör

1947Mia Martini, İtalyan şarkıcı (ö. 1995)

Patrick Poivre d'Arvor, Fransız televizyon gazetecisi ve yazar

1948Sulhi Dölek, Türk yazar ve senarist (ö. 2005)

George R. R. Martin, Amerikalı yazar ve fantezi, korku ve bilimkurgu senaryo yazarı

1949Ekrem Günalp, Türk eski milli futbolcu

Carlos Babington, Arjantinli eski futbolcu ve antrenör

1951Javier Marías, İspanyol romancı, çevirmen ve köşe yazarı (ö. 2022)

Güldal Mumcu, Türk siyasetçi

1952 - Manuel Zelaya, Honduraslı iş insanı ve siyasetçi

1955 - Şerafettin Turpcu, Türk siyasetçi ve CHP eski Zonguldak milletvekili

1956 - Gary Cole, Amerikalı aktör

1958 - Gassan Mesud, Suriyeli oyuncu

1959 - Meral Okay, Türk senarist, oyuncu ve söz yazarı (ö. 2012)

1961 - Erwin Koeman, Hollandalı eski millî futbolcu ve emekli teknik direktör

1962 - Jim Al-Khalili, Irak doğumlu Britanyalı teorik fizikçi ve yazar

1964Maggie Cheung, Hong Konglu aktris

Muharrem Akkaya, Türk hukukçu ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

1966Nuno Bettencourt, Portekizli Amerikalı gitarist, şarkıcı-şarkı yazarı ve yapımcı

Lee Hall, İngiliz oyun yazarı ve senarist

1967Gülizar Biçer Karaca, Türk siyasetçi ve hukukçu

Craig Forrest, Kanadalı millî futbolcu

Hüseyin Şahabi, İranlı yönetmen, yapımcı ve yazar

1969Davor Dujmovic, Bosna-Hersekli aktör (ö. 1999)

Richard Witschge, Hollandalı millî futbolcu

1971 - Henrik Larsson, İsveçli eski futbolcu ve teknik direktör

1972Durul Bazan, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

Victo Ponta, Rumen hukukçu ve siyasetçi

1973 - Cansel Elçin, Türk oyuncu, yönetmen ve senarist

1975Asia Argento, İtalyan sinema oyuncusu ve yönetmen

Juan Pablo Montoya, Kolombiyalı sürücü NASCAR yarış pilotu

1976 - Yui Horie, Japon seslendirme sanatçısı ve şarkıcı

1977 - Bülent Çolak, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1978 - Patrizio Buanne, İtalyan-Avusturyalı bariton

1979Lars Jacobsen, Danimarkalı millî futbolcu

Yener Çevik, Türk rap sanatçısı

1980 - Adnan Güngör, Türk eski futbolcu

1982 - Begüm Birgören, Türk dizi ve sinema filmi oyuncusu

1983Erman Kılıç, Türk eski futbolcu ve teknik direktör

Jonathan Walters, İrlandalı eski millî futbolcu

1984 - Brian Joubert, Fransız buz patenci

1985 - Ademir Ribeiro Souza, Brezilyalı eski futbolcu

1986 - İbrahim Kaş, Türk eski milli futbolcu

1987 - Gain, Güney Koreli şarkıcı ve aktris

1988Habib Nurmagomedov, Avar asıllı Rus emekli karma dövüş sanatçısı

Dounia Coesens, Fransız oyuncu

Maurício dos Santos Nascimento, Brezilyalı futbolcu

1990Donatas Motiejūnas, Litvan profesyonel basketbol

Abdullah el-Anzi, Suudi futbolcu

1991 - Isaac Cofie, Ganalı millî futbolcu

1992 - Safura Alizade, Azerbaycanlı şarkıcı ve solist

1993 - Julian Draxler, Alman millî futbolcu

1994Gizem Sezer, Türk profesyonel basketbolcu

Gökhan Sazdağı, Türk futbolcu

1995Rob Holding, İngiliz futbolcu

Eric Oelschlägel, Alman futbolcu

1996 - Yuki Ueda, Japon futbolcu

1999 - Jeong Woo-yeong, Güney Koreli futbolcu

2002 - Gabriel LaBelle, Kanada asıllı Amerikalı oyuncu

ÖLÜMLER

1565 - Cipriano de Rore, İtalya'da aktif olarak görev yapmış rönesans döneminin Franko-Flaman bestecisi (d. 1515)

1625 - Heinrich Meibom, Alman tarihçi ve şair (d. 1555)

1863 - Jacob Grimm, Alman yazar (Grimm Kardeşler'in büyüğü) (d. 1785)

1894 - Giovanni Battista de Rossi, İtalyan epigraf ve arkeolog (d. 1822)

1898 - Theodor Fontane, Alman yazar ve eczacı (d. 1819)

1908 - Pablo de Sarasate, İspanyol kemancı ve besteci (d. 1844)

1937 - Lev Karahan, Ermeni devrimci ve Sovyet diplomat (d. 1889)

1941 - Mihail Kirponos, Sovyet Kızıl Ordu generali (d. 1892)

1945 - Eduard Wirths, Eylül 1942'den Ocak 1945'e kadar Auschwitz toplama kampında SS Baş doktoru (d. 1909)

1947 - Fiorello La Guardia, Amerikalı politikacı ve New York Belediye Başkanı (d. 1882)

1957 - Jean Sibelius, Fin besteci (d. 1865)

1964 - Lazare Lévy, Fransız piyanist, orgcu, besteci ve öğretmen (d. 1882)

1970 - Aleksandros Otoneos, Kısa sürede Yunanistan'ın Başbakan Yardımcılığına getirilen seçkin Yunan generali (d. 1879)

1971 - Giorgos Seferis, Yunan şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1900)

1975 - Saint-John Perse, Fransız şair ve diplomat (d. 1887)

1985 - Ruhi Su, Türk halk müziği sanatçısı (d. 1912)

1992 - İlhami Soysal, Türk gazeteci ve yazar (d. 1928)

1992 - Musa Anter, Türk gazeteci, yazar ve şair (d. 1920)

1993 - Erich Hartmann, II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası Hava Kuvvetleri'nde Luftwaffe avcı savaş uçağı pilotu (d. 1922)

1996 - Paul Erdös, Macar matematikçi (d. 1913)

1999 - Raisa Gorbaçov, Mihail Gorbaçov'un eşi (d. 1932)

2000 - German Titov, Sovyet kozmonot, Yuri Gagarin, Amerikalı astronotlar Alan Shepard ve Gus Grissom sonra uzaya çıkan dördüncü insan (d. 1935)

2002 - Sergey Sergeyeviç Bodrov, Güney Osetya'da dünyaya geldi. Rus yönetmen, aktör ve senarist (d. 1971)

2002 - Necdet Kent, Türk diplomat (d. 1911)

2004 - Brian Clough, İngiliz futbolcu (d. 1935)

2005 - Simon Wiesenthal, Avusturyalı Yahudi ve Nazi avcısı (d. 1908)

2006 - Sven Nykvist, İsveçli görüntü yönetmeni (d. 1922)

2008 - Nazmi Bari, Türk millî tenisçi (d. 1929)

2010 - Fud Leclerc, Belçikalı şarkıcı (d. 1920)

2011 - Burhaneddin Rabbani, Afganistan Devlet Başkanı (d. 1940)

2013 - Ercan Aktuna, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör ve yönetici (d. 1940)

2013 - Süha Özgermi, Türk iş insanı ve organizatör (d. 1923)

2014 - Anatoli Berezovoy, Sovyet kozmonot (d. 1942)

2014 - Polly Bergen, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1930)

2014 - Şeref Taşlıova, Türk halk ozanı ve devlet Sanatçısı (d. 1938)

2015 - C. K. Williams, Amerikalı şair (d. 1936)

2016 - Curtis Hanson, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı ve senarist (d. 1945)

2017 - Ene Mihkelson, Eston yazar (d. 1944)

2017 - Lillian Ross, Amerikalı gazeteci ve yazar (d. 1918)

2017 - Shakila, Hint oyuncu (d. 1935)

2018 - İbrahim Ayhan, Kürt siyasetçi (d. 1968)

2018 - Fadıl Cemil el-Bervari, Iraklı rütbeli asker (d. 1966)

2018 - Inge Feltrinelli, Alman-İtalyan kadın fotoğraf sanatçısı (d. 1930)

2018 - George N. Hatsopoulos, Yunan-Amerikalı makine mühendisi (d. 1927)

2018 - Muhammed Kerim Lamrani, Faslı siyasetçi ve eski başbakan (d. 1919)

2018 - Muhammed Sahnun, Cezayirli büyükelçi (d. 1931)

2018 - Oytun Şanal, Türk tiyatro ve seslendirme sanatçısı (d. 1937)

2018 - Reinhard Tritscher, Eski Avusturyalı kayakçı (d. 1946)

2019 - Neslican Tay, Türk kanser aktivisti (d. 1998)

2020 - Robert Graetz, Amerikalı Lüterci din adamı ve aktivist (d. 1928)

2020 - Rossana Rossanda, İtalyan sol görüşlü siyasetçi, kadın hakları savunucusu, yazar ve gazeteci (d. 1924)

2020 - Gerardo Vera, İspanyol oyuncu, kostüm ve set tasarımcısı, opera, film ve tiyatro yönetmeni (d. 1947)

2021 - Sarah Dash, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktris (d. 1945)

2021 - Claude Lombard, Belçikalı şarkıcıdır (d. 1945)

2021 - Billy Maxwell, Amerikalı profesyonel golfçü (d. 1929)

2021 - Şahin Mengü, Türk avukat ve siyasetçi (d. 1948)

2022 - Virginio Rognoni, İtalyan siyasetçi (d. 1924)

2024 - Kathryn Crosby, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1933)