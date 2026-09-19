Yeniçağ Gazetesi
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Özgür Özel'e şok talep: Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın

YENİ Parti ve Yenilik Partisi arasında yaşanan 'isim krizinde' çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın, parti ismi konusunda sorun çıkarmaması karşılığında Özgür Özel'de talep ettiği makam belli oldu. Yılmaz, YENİÇAĞ'a açıkladı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Özgür Özel'e şok talep: Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın - Resim: 1

Yenilik Partisi, YENİ Parti'yi "isim benzerliği" sebebiyle şikayet etti. Yargıtay'ın bu konuda bir karar vermesi beklenirken, taraflar arasında pazarlıklar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

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Özgür Özel'e şok talep: Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın - Resim: 2

YENİÇAĞ Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Yılmaz, YENİ Parti ile yapılan görüşmelerde "Beni cumhurbaşkanı adayı yapın dedi" iddiasını yalanlamadı.

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Özgür Özel'e şok talep: Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın - Resim: 3

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Öztürk Yılmaz'ın Özgür Özel'e " Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın, Yenilik Partisi'ni vereyim" dediğini iddia etti.

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Özgür Özel'e şok talep: Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın - Resim: 4

YENİ Partili bir vekille görüşmesini aktaran Burhan, şunları söyledi:

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Özgür Özel'e şok talep: Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın - Resim: 5

Yeni Parti’nin önemli bir ismi ile görüştüm. Yenilik Partis ile görüşme neden kesildi diye sordum.

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Özgür Özel'e şok talep: Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın - Resim: 6

Özgür Özel’in kurduğu YENİ Parti ile Öztürk Yılmaz’ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi arasında yürütülen görüşmelerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Özgür Özel'e şok talep: Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın - Resim: 7

YENİ Parti heyeti, görüşmeler sırasında Öztürk Yılmaz’ın teklifini duyunca neye uğradığını şaşırdı.

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Özgür Özel'e şok talep: Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın - Resim: 8

Öztürk Yılmaz’ın, “Özgür Özel Yenilik Partisi Genel Merkezi’ne gelsin, beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin; ben de size Yenilik Partisi’ni vereyim” şeklinde bir öneri sunduğu öne sürüldü.

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Özgür Özel'e şok talep: Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın - Resim: 9

YENİ Parti heyetinin ise bu teklif karşısında, “Biz milletvekilliği konusunda bir talep bekliyorduk, cumhurbaşkanlığı adaylığı talebiyle karşılaştık” diyerek görüşmeyi sonlandırdığı ve durumu Özgür Özel’e aktardığı iddia edildi.

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Özgür Özel'e şok talep: Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın - Resim: 10

YENİÇAĞ, bu iddiayı Öztürk Yılmaz'a sordu.

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Özgür Özel'e şok talep: Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın - Resim: 11

Yılmaz soruyu yanıtlamaktan kaçınırken; "Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın dediğiniz iddiasını yalanlıyor musunuz?" sorusuna ise yalanlamıyorum da doğrulamıyorum da cevabını vardı.

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