Yeniçağ Gazetesi
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Ne su ne gübre istiyor: Tarlasına eken paraya para demiyor

Türkiye’nin her yıl binlerce ton ithal ettiği ürün, şimdi Anadolu’da çiftçinin yeni gelir kapısına dönüşüyor. Düşük bakım maliyeti ve sıcak iklime dayanıklılığıyla dikkat çeken bu ürünün bahçeleri birçok ilde hızla yayılıyor.

Kaynak: Diğer
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Ne su ne gübre istiyor: Tarlasına eken paraya para demiyor - Resim: 1

Türkiye’nin yıllardır önemli miktarda ithal ettiği bir tarım ürünü, son dönemde yerli üreticilerin radarına girdi. Bakım maliyetinin düşük olması ve sıcak iklim koşullarına dayanıklılığı, çiftçinin ilgisini artırıyor.

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Ne su ne gübre istiyor: Tarlasına eken paraya para demiyor - Resim: 2

ÇİFTÇİNİN YENİ GÖZDESİ

Söz konusu ürün, özellikle Arap coğrafyasıyla özdeşleşen hurma. Türkiye’de tüketilen hurmanın önemli bölümü ithalatla karşılanırken, üreticiler uygun iklime sahip bölgelerde kendi bahçelerini kurmaya başladı.

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Ne su ne gübre istiyor: Tarlasına eken paraya para demiyor - Resim: 3

İTHALAT 54 BİN TONU AŞTI

Verilere göre 2019 yılında yaklaşık 37 bin 500 ton seviyesinde bulunan hurma ithalatı, ilerleyen yıllarda 40 bin tonun üzerine çıktı. Son dönemde ise ithalat miktarının 54 bin 458 tona kadar yükseldiği belirtiliyor.

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Ne su ne gübre istiyor: Tarlasına eken paraya para demiyor - Resim: 4

7 İLDE BAHÇELER YAYILIYOR

Yüksek talebi fırsata çevirmek isteyen girişimciler, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerine yöneldi. Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Hakkari’de hurma bahçeleri kurulmaya başladı.

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Ne su ne gübre istiyor: Tarlasına eken paraya para demiyor - Resim: 5

SICAK İKLİME DAYANIKLI

Hurma ağacının sıcak ve kurak iklim koşullarına dayanıklı olması üreticiler açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Uygun koşullarda yetiştirildiğinde bakım ihtiyacının görece düşük olması da ürüne yönelik ilgiyi artırıyor.

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Ne su ne gübre istiyor: Tarlasına eken paraya para demiyor - Resim: 6

SADECE MEYVESİ DEĞERLENDİRİLMİYOR

Hurma, meyvesinin yanı sıra çekirdeğinin farklı şekillerde değerlendirilmesiyle de dikkat çekiyor. Kurutulup öğütülen hurma çekirdeği, yüksek lif ve fenolik bileşik içeriği nedeniyle çeşitli gıda ürünlerinde kullanılabiliyor.

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Ne su ne gübre istiyor: Tarlasına eken paraya para demiyor - Resim: 7

YERLİ ÜRETİM İÇİN YENİ PAZAR

Türkiye’de artan tüketim ve yüksek ithalat miktarı, hurma yetiştiriciliğine yönelik ilgiyi güçlendiriyor. Uygun iklim koşullarına sahip bölgelerde üretimin yaygınlaşması halinde ithalatın bir bölümünün yerli üretimle karşılanması hedefleniyor.

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