Ne su ne gübre istiyor: Tarlasına eken paraya para demiyor

İTHALAT 54 BİN TONU AŞTI

Verilere göre 2019 yılında yaklaşık 37 bin 500 ton seviyesinde bulunan hurma ithalatı, ilerleyen yıllarda 40 bin tonun üzerine çıktı. Son dönemde ise ithalat miktarının 54 bin 458 tona kadar yükseldiği belirtiliyor.