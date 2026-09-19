Türkiye’nin yıllardır önemli miktarda ithal ettiği bir tarım ürünü, son dönemde yerli üreticilerin radarına girdi. Bakım maliyetinin düşük olması ve sıcak iklim koşullarına dayanıklılığı, çiftçinin ilgisini artırıyor.
Ne su ne gübre istiyor: Tarlasına eken paraya para demiyor
Türkiye’nin her yıl binlerce ton ithal ettiği ürün, şimdi Anadolu’da çiftçinin yeni gelir kapısına dönüşüyor. Düşük bakım maliyeti ve sıcak iklime dayanıklılığıyla dikkat çeken bu ürünün bahçeleri birçok ilde hızla yayılıyor.Kaynak: Diğer
ÇİFTÇİNİN YENİ GÖZDESİ
Söz konusu ürün, özellikle Arap coğrafyasıyla özdeşleşen hurma. Türkiye’de tüketilen hurmanın önemli bölümü ithalatla karşılanırken, üreticiler uygun iklime sahip bölgelerde kendi bahçelerini kurmaya başladı.
İTHALAT 54 BİN TONU AŞTI
Verilere göre 2019 yılında yaklaşık 37 bin 500 ton seviyesinde bulunan hurma ithalatı, ilerleyen yıllarda 40 bin tonun üzerine çıktı. Son dönemde ise ithalat miktarının 54 bin 458 tona kadar yükseldiği belirtiliyor.
7 İLDE BAHÇELER YAYILIYOR
Yüksek talebi fırsata çevirmek isteyen girişimciler, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerine yöneldi. Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Hakkari’de hurma bahçeleri kurulmaya başladı.
SICAK İKLİME DAYANIKLI
Hurma ağacının sıcak ve kurak iklim koşullarına dayanıklı olması üreticiler açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Uygun koşullarda yetiştirildiğinde bakım ihtiyacının görece düşük olması da ürüne yönelik ilgiyi artırıyor.
SADECE MEYVESİ DEĞERLENDİRİLMİYOR
Hurma, meyvesinin yanı sıra çekirdeğinin farklı şekillerde değerlendirilmesiyle de dikkat çekiyor. Kurutulup öğütülen hurma çekirdeği, yüksek lif ve fenolik bileşik içeriği nedeniyle çeşitli gıda ürünlerinde kullanılabiliyor.
YERLİ ÜRETİM İÇİN YENİ PAZAR
Türkiye’de artan tüketim ve yüksek ithalat miktarı, hurma yetiştiriciliğine yönelik ilgiyi güçlendiriyor. Uygun iklim koşullarına sahip bölgelerde üretimin yaygınlaşması halinde ithalatın bir bölümünün yerli üretimle karşılanması hedefleniyor.