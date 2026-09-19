SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı

"Talep edilen sistem 8 yıl içinde gerçekleşecek bir yumuşak geçişi öngörüyor. Yılda 300 bin ila 500 bin kişinin kademeli olarak sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. Böylece hem devlete ani bir mali yük getirilmeyecek hem de 4,5 milyon vatandaş yıllardır beklediği özlük haklarına kavuşmuş olacak."