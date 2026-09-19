SGK Uzmanı Ersin Bayav, EYT'yi kıl payı kaçıran 4,5 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren kademeli emeklilik çalışmalarına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.
SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı
SGK Uzmanı Ersin Bayav, EYT'yi kıl payı kaçırarak 58 yaşını beklemek zorunda kalan 4,5 milyon kişi için kademeli emeklilikte masadaki yeni formülü ve tarihi açıkladı.Kaynak: Diğer
SGK Uzmanı Ersin Bayav, EYT'yi kıl payı kaçıran 4,5 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren kademeli emeklilik çalışmalarına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.
Görüşmelerin "Emeklilikte Referans Tablosu" üzerinden Çalışma Bakanlığı ile olumlu şekilde ilerlediğini belirten Bayav, devlete ani yük getirmeyecek 8 yıllık 'yumuşak geçiş' formülüyle düzenlemenin 2027 yılında yasalaşmasını beklediğini açıkladı.
NOW TV ekranlarında yayınlanan 'Çağla İle Yeni Bir Gün' programına konuk olan SGK Uzmanı Ersin Bayav, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran vatandaşların mağduriyetlerine ve Ankara'da yürütülen kademeli emeklilik görüşmelerine dair güncel gelişmeleri aktardı.
9 Eylül 1999 ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasında sigorta girişi yapılan yaklaşık 4,5 milyon kişinin 17 ila 20 yıl arasında fazladan beklemek zorunda kaldığına dikkat çeken Bayav, mevcut sistemdeki adaletsizliğe vurgu yaptı.
EYT kapsamında 5 bin ila 5 bin 900 prim günüyle emekli olunabildiğini hatırlatan Bayav, "İnsanlar 17-20 yıl kaybettiler ve prim günleri 10 bine yaklaştı. Örneğin sürece öncülük eden isimlerden Mirban Uğurlu'nun 10 bin prim günü var. 40'lı yaşlara gelen bu kitle 58 yaşını beklemek istemiyor; talepleri 43-44 yaşlarında emeklilik hakkına kavuşmak" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile devletin üst düzey kurmayları nezdinde yürütülen müzakerelerin "Emeklilikte Referans Tablosu" temel alınarak devam ettiğini aktaran Bayav, sürecin gidişatına yönelik umut verici mesajlar verdi.
Sivil inisiyatiflerin ve özellikle EMADDER Başkanı Mirban Uğurlu'nun bu süreçte büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirten Bayav "Görüşmeler çok güzel gidiyor. Üç yıllık büyük bir mücadelenin ardından bu referans tablonun 2027 yılında yasalaşacağını düşünüyorum" öngörüsünde bulundu.
Kademeli emeklilik talep eden kitlenin "hemen ve topluca emekli olma" gibi bir beklentisi olmadığının altını çizen Bayav, masadaki ekonomik formülü de detaylandırdı.
Hazırlanan taslağın bütçe dengelerini gözettiğini ifade eden Bayav, süreci şöyle özetledi:
"Talep edilen sistem 8 yıl içinde gerçekleşecek bir yumuşak geçişi öngörüyor. Yılda 300 bin ila 500 bin kişinin kademeli olarak sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. Böylece hem devlete ani bir mali yük getirilmeyecek hem de 4,5 milyon vatandaş yıllardır beklediği özlük haklarına kavuşmuş olacak."