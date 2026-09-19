Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı

SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı

SGK Uzmanı Ersin Bayav, EYT'yi kıl payı kaçırarak 58 yaşını beklemek zorunda kalan 4,5 milyon kişi için kademeli emeklilikte masadaki yeni formülü ve tarihi açıkladı.

Kaynak: Diğer
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SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı - Resim: 1

SGK Uzmanı Ersin Bayav, EYT'yi kıl payı kaçıran 4,5 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren kademeli emeklilik çalışmalarına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.

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SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı - Resim: 2

SGK Uzmanı Ersin Bayav, EYT'yi kıl payı kaçıran 4,5 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren kademeli emeklilik çalışmalarına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.

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SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı - Resim: 3

Görüşmelerin "Emeklilikte Referans Tablosu" üzerinden Çalışma Bakanlığı ile olumlu şekilde ilerlediğini belirten Bayav, devlete ani yük getirmeyecek 8 yıllık 'yumuşak geçiş' formülüyle düzenlemenin 2027 yılında yasalaşmasını beklediğini açıkladı.

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SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı - Resim: 4

NOW TV ekranlarında yayınlanan 'Çağla İle Yeni Bir Gün' programına konuk olan SGK Uzmanı Ersin Bayav, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran vatandaşların mağduriyetlerine ve Ankara'da yürütülen kademeli emeklilik görüşmelerine dair güncel gelişmeleri aktardı.

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SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı - Resim: 5

9 Eylül 1999 ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasında sigorta girişi yapılan yaklaşık 4,5 milyon kişinin 17 ila 20 yıl arasında fazladan beklemek zorunda kaldığına dikkat çeken Bayav, mevcut sistemdeki adaletsizliğe vurgu yaptı.

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SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı - Resim: 6

EYT kapsamında 5 bin ila 5 bin 900 prim günüyle emekli olunabildiğini hatırlatan Bayav, "İnsanlar 17-20 yıl kaybettiler ve prim günleri 10 bine yaklaştı. Örneğin sürece öncülük eden isimlerden Mirban Uğurlu'nun 10 bin prim günü var. 40'lı yaşlara gelen bu kitle 58 yaşını beklemek istemiyor; talepleri 43-44 yaşlarında emeklilik hakkına kavuşmak" dedi.

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SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı - Resim: 7

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile devletin üst düzey kurmayları nezdinde yürütülen müzakerelerin "Emeklilikte Referans Tablosu" temel alınarak devam ettiğini aktaran Bayav, sürecin gidişatına yönelik umut verici mesajlar verdi.

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SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı - Resim: 8

Sivil inisiyatiflerin ve özellikle EMADDER Başkanı Mirban Uğurlu'nun bu süreçte büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirten Bayav "Görüşmeler çok güzel gidiyor. Üç yıllık büyük bir mücadelenin ardından bu referans tablonun 2027 yılında yasalaşacağını düşünüyorum" öngörüsünde bulundu.

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SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı - Resim: 9

Kademeli emeklilik talep eden kitlenin "hemen ve topluca emekli olma" gibi bir beklentisi olmadığının altını çizen Bayav, masadaki ekonomik formülü de detaylandırdı.

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SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı - Resim: 10

Hazırlanan taslağın bütçe dengelerini gözettiğini ifade eden Bayav, süreci şöyle özetledi:

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SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı - Resim: 11

"Talep edilen sistem 8 yıl içinde gerçekleşecek bir yumuşak geçişi öngörüyor. Yılda 300 bin ila 500 bin kişinin kademeli olarak sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. Böylece hem devlete ani bir mali yük getirilmeyecek hem de 4,5 milyon vatandaş yıllardır beklediği özlük haklarına kavuşmuş olacak."

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SGK uzmanı Ersin Bayav tarih verdi: Kademeli emeklilik geliyor, detayları ortaya çıktı - Resim: 12
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