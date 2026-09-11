Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan ve transfer dönemini kulüpsüz kapatan Mauro Icardi için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı
Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için flaş bir iddia gündeme geldi.Haber Merkezi
Yıldız forvetin kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olurken, transfer döneminde kulüpsüz kalması sonrası futbolseverler ve futbol yorumcuları, Icardi'nin futbol hayatının bittiği fikrine kapılmıştı.
Arjantinli gazeteci Nahuel Ferreira, Icardi ile ilgili aktardığı bilgiyle tüm tahminleri adeta boşa çıkarttı.
ICARDI SAHALARA GERİ DÖNÜYOR
Aktarılan haberde; Icardi'nin futbol sahalarına geri döneceği açıklanırken aynı zamanda kulüp ismi de verildi.
Deneyimli santrforun, kariyerine Yunanistan Süper Ligi'nde devam edebileceği aktarıldı.
OLYMPIAKOS’TA EL KAABI SAKATLANDI, ROTASYON ICARDI’YE DÖNDÜ
Arjantinli gazeteci Nahuel Ferreira'nın aktardığı bilgilere göre Olympiakos, forvet hattındaki Ayoub El Kaabi'nin yaşadığı sakatlık sonrası acil olarak transfer listesini güncelledi.
Yunan ekibi, boşta olan yıldız golcünün menajeriyle resmi temaslara başlayarak masaya oturdu.
2 YILLIK SÖZLEŞME TALEBİ VE GÖRÜŞMELER
Arjantinli santrforun Yunan temsilcisinden en az 2 yıllık bir kontrat talep ettiği belirtildi.
Taraflar arasındaki pazarlıklar ve resmi görüşmeler sürerken transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.
SARI-KIRMIZILI FORMAYLA 4 SEZONLUK PERFORMANS
Galatasaray kariyerinde 4 sezon boyunca mücadele eden Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 137 resmi müsabakada 77 gol kaydederken 25 defa da takım arkadaşlarına asist katkısı sağladı.