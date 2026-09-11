Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı

Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı

Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için flaş bir iddia gündeme geldi.

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Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı - Resim: 1

Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan ve transfer dönemini kulüpsüz kapatan Mauro Icardi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı - Resim: 2

Yıldız forvetin kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olurken, transfer döneminde kulüpsüz kalması sonrası futbolseverler ve futbol yorumcuları, Icardi'nin futbol hayatının bittiği fikrine kapılmıştı.

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Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı - Resim: 3

Arjantinli gazeteci Nahuel Ferreira, Icardi ile ilgili aktardığı bilgiyle tüm tahminleri adeta boşa çıkarttı.

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Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı - Resim: 4

ICARDI SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Aktarılan haberde; Icardi'nin futbol sahalarına geri döneceği açıklanırken aynı zamanda kulüp ismi de verildi.

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Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı - Resim: 5

Deneyimli santrforun, kariyerine Yunanistan Süper Ligi'nde devam edebileceği aktarıldı.

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Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı - Resim: 6

OLYMPIAKOS’TA EL KAABI SAKATLANDI, ROTASYON ICARDI’YE DÖNDÜ

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Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı - Resim: 7

Arjantinli gazeteci Nahuel Ferreira'nın aktardığı bilgilere göre Olympiakos, forvet hattındaki Ayoub El Kaabi'nin yaşadığı sakatlık sonrası acil olarak transfer listesini güncelledi.

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Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı - Resim: 8

Yunan ekibi, boşta olan yıldız golcünün menajeriyle resmi temaslara başlayarak masaya oturdu.

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Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı - Resim: 9

2 YILLIK SÖZLEŞME TALEBİ VE GÖRÜŞMELER

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Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı - Resim: 10

Arjantinli santrforun Yunan temsilcisinden en az 2 yıllık bir kontrat talep ettiği belirtildi.

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Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı - Resim: 11

Taraflar arasındaki pazarlıklar ve resmi görüşmeler sürerken transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

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Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı - Resim: 12

SARI-KIRMIZILI FORMAYLA 4 SEZONLUK PERFORMANS

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Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı - Resim: 13

Galatasaray kariyerinde 4 sezon boyunca mücadele eden Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 137 resmi müsabakada 77 gol kaydederken 25 defa da takım arkadaşlarına asist katkısı sağladı.

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Icardi geri dönüyor... 2 yıllık sözleşme için kollar sıvandı - Resim: 14
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