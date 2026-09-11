Tüpraş Stadyumu'nda bugün saat 20.00'de oynanacak maçı Gürcan Hasova yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Macaristan'dan Tamas Bognar oldu.
Beşiktaş-Erzurumspor FK maçının VAR hakemi belli oldu
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Tüpraş Stadyumu'nda bugün saat 20.00'de oynanacak maçı Gürcan Hasova yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Macaristan'dan Tamas Bognar oldu.
Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin VAR hakemi de belli oldu.
Tüpraş Stadyumu'nda bugün saat 20.00'de oynanacak maçı Gürcan Hasova yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Macaristan'dan Tamas Bognar oldu.
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