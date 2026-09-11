Tüpraş Stadyumu'nda bugün saat 20.00'de oynanacak maçı Gürcan Hasova yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Macaristan'dan Tamas Bognar oldu.

Beşiktaş-Erzurumspor FK maçının VAR hakemi belli oldu - Resim : 1