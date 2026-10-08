Mudanya Güzelyalı Atatürk Ortaokulu önünde servis şoförleri arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, öğrencilerin bulunduğu okul çevresinde tarafların birbirlerine fiziki müdahalede bulunduğu görüldü.
Mudanya'da servis şoförleri birbirine girdi
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Kaynak: İHA
Bursa Mudanya bir okul önünde servis şoförleri arasında kavga çıktı.
Kuyumcu dükkanını soymaya çalışmıştı: Yakalanmadan öldü Hatay’da girdikleri iş yerinin duvarını kırdıktan sonra bitişiğindeki kuyumcu dükkanının kasasındaki altınları çalmaya kalkışan 2 şüpheliden E.Y. isimli kadın gözaltına alındı. Diğer şüpheli A.A.'nın ise operasyondan 12 saat önce yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
Meclis'te fon krizi tansiyonu: Bakanın babası ve özel kalem için milyonluk 3 soru TBMM Genel Kurulu'nda sermaye piyasalarındaki fon krizi sert tartışmalara neden oldu. Ümit Özlale'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a yönelttiği sorular Meclis'te hareketli dakikalar yaşatırken, bir bakanın babasının milyonluk vurgunu ve özel kalemin fondaki parası gündeme damga vurdu.
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