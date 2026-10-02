Nevşehir’de öğretmenleri ilgilendiren ek ders kararı çıktı.
Mahkemeden öğretmenler için emsal karar: Ek ders ücretinde yeni dönem
Eğitim-İş, sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programında görevlendirilen bir üyesi adına açtığı davada, Nevşehir İdare Mahkemesinin ek ders ücretlerinin ödenmemesine yönelik işlemi hukuka aykırı bulduğunu açıkladı.Kaynak: ANKA
Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamaya göre mahkeme, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında görevlendirilen öğretmenin, asli görevi dışında farklı bir görev yürüttüğünü tespit etti.
Kararda, görevlendirme nedeniyle yerine getirilemeyen ek ders görevlerinin yapılmış kabul edilmesi ve bu görevlerin ücretlerinin kesintisiz şekilde ödenmesi gerektiği belirtildi.
Mahkeme, görevlendirme süresince öğretmenin üzerinde ek ders yükü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın üyeye haftalık 18 saat ek ders ücreti ödenmesine karar verdi. Ödenmeyen tutarların ise idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedildi.
Eğitim-İş, mahkemenin verdiği kararın benzer durumdaki öğretmenler açısından emsal nitelik taşıdığını belirtti.