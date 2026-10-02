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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail’in ulusal hava yolu şirketi El Al’in İsraillileri geri getirmek amacıyla bugün gerçekleştirmeyi planladığı tahliye seferlerine verdiği izni iptal etti.

El Al tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan krizin ardından BAE’deki İsraillileri ülkeye getirmek üzere planlanan iki uçuşun gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Açıklamada, İsrailli şirketin Dubai’ye iniş izninin iptal edilmesi nedeniyle planlanan tahliye operasyonunun durdurulduğu kaydedildi.

GELECEK HAFTAKİ UÇUŞLARIN BİLETLERİ TÜKENDİ

El Al, önümüzdeki hafta yapılması planlanan diğer seferlerde şimdilik bir değişiklik bulunmadığını vurgularken, söz konusu uçuşların biletlerinin tamamen tükendiğini bildirdi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise iptal kararının perde arkasına dair dikkat çeken bir detay paylaştı. Habere göre karar, İsrail uçaklarının BAE’deki havalimanlarını kullanmasına ilişkin iki ülke yetkilileri arasında gerçekleşen ve uzun saatler süren görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından alındı.

Ayrıca BAE'de kalan İsrail vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesini koordine etmek amacıyla İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerinin dün sabah saatlerinde Dubai'ye gittiği aktarılmıştı.

KRİZİN ARKASINDAKİ OLAY: HAVADA BIÇAKLI PİLOT KAVGASI İDDİASI!

İki ülke arasında iplerin gerilmesine yol açan olay, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden Flydubai uçağında yaşanmıştı. Uçak, Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", hemen ardından uçağın kaçırıldığını simgeleyen "7500" kodunu göndermişti.

Olayın ardından ortaya atılan iddialar ve resmi açıklamalar ise şu şekilde gelişmişti:

PİLOT KAVGASI İDDİASI

Kanal 12, krizin yolcu uçağını kullanan iki pilot arasındaki kavgadan kaynaklandığını belirtti. Haberde, Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığı ileri sürüldü. Kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girerek müdahale ettiği iddia edildi.

NETANYAHU'NUN AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu" iddia etti.

FLYDUBAİ AÇIKLAMASI

BAE’ye ait hava yolu şirketi Flydubai ise kokpitte çıkan kavganın sebebinin henüz belirlenemediğini duyurdu.