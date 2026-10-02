Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret zammı için resmi pazarlık süreci henüz başlamadı ancak yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden ilk masalar kuruldu.
Asgari ücrette zam oranları değişti: Çarpıcı rakamlar
2027 yılı için uygulanacak asgari ücret pazarlıkları öncesi ilk zam senaryoları netleşti! Mevcut 28 bin 75 TL'lik net maaş üzerinden yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 zam oranları hesaplandı. Yeni asgari ücret 33 bin 690 TL ile 36 bin 498 TL arasında şekilleniyor. İşte detaylar..Kaynak: Diğer
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı kritik görüşmeler öncesinde yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 zam senaryoları üzerinden olası yeni maaş rakamları ortaya çıktı.
2026 yılı başında asgari ücrete yüzde 27 oranında bir zam yapılmış ve net ücret 28 bin 75,50 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı.
Brüt Asgari Ücret: 33 bin 30 TL
İşverene Toplam Maliyet: Yaklaşık 40 bin 874 TL
2025 Yılı Net Ücreti: 22 bin 104 TL seviyesindeydi.
MASADAKİ 3 ZAM SENARYOSU: YENİ MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?
Mevcut 28 bin 75,50 TL’lik net asgari ücret üzerinden yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda yapılan 3 farklı hesaplama dikkat çekiyor:
YÜZDE 20 ZAM İHTİMALİ
Sınırlı artış senaryosunda yüzde 20 zam yapılması halinde yeni net asgari ücret yaklaşık 33 bin 690,60 TL seviyesine yükselecek. Bu senaryoda mevcut maaşa yaklaşık 5 bin 615 TL ilave zam yapılmış olacak.
YÜZDE 25 ZAM İHTİMALİ
Uzmanların hesaplamalarında öne çıkan yüzde 25 artış uygulanırsa, net asgari ücret 35 bin 94,38 TL sınırına ulaşacak. Böylece mevcut maaşa yaklaşık 7 bin 19 TL ek zam gelmiş olacak.
YÜZDE 30 ZAM İHTİMALİ
Daha yüksek artışın hedeflendiği yüzde 30 zam senaryosunda ise net asgari ücret 36 bin 498,15 TL seviyesine tırmanacak. Bu durumda çalışanların aylık net gelirindeki artış tutarı yaklaşık 8 bin 423 TL olarak gerçekleşecek.
Belirlenecek olan yeni asgari ücret rakamı yalnızca doğrudan asgari ücretle çalışan vatandaşları değil, özel sektördeki genel ücret artış seviyelerini de doğrudan etkileyecek.
Bunun yanı sıra prim ödemeleri, borçlanma kalemleri ve sosyal güvenlik ödemeleri de yeni asgari ücret rakamına göre güncellenecek.
KESİN RAKAM İÇİN ARALIK AYI BEKLENECEK
Gündemdeki yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 oranları şu an için resmi bir teklif niteliği taşımıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı toplantılar silsilesinin ardından 2027 yılının kesin asgari ücreti açıklanacak.