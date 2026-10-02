Asgari ücrette zam oranları değişti: Çarpıcı rakamlar

YÜZDE 30 ZAM İHTİMALİ

Daha yüksek artışın hedeflendiği yüzde 30 zam senaryosunda ise net asgari ücret 36 bin 498,15 TL seviyesine tırmanacak. Bu durumda çalışanların aylık net gelirindeki artış tutarı yaklaşık 8 bin 423 TL olarak gerçekleşecek.