Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıt fiyatları değişiyor (2 Ekim 2026)

Akaryakıt fiyatları değişiyor (2 Ekim 2026)

Gazeteci Olcay Aydilek, motorin fiyatlarında indirim beklendiğini duyurdu. İndirimin akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Akaryakıt fiyatları değişiyor (2 Ekim 2026) - Resim: 1

Petrol fiyatlarındaki inişler ve çıkışlar, döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkisi altına almaya devam ediyor.

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Akaryakıt fiyatları değişiyor (2 Ekim 2026) - Resim: 2

1 Ekim tarihinde gelen ÖTV zamlarından sonra motorin fiyatlarında bu kez indirim beklentisi oluştu.

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Akaryakıt fiyatları değişiyor (2 Ekim 2026) - Resim: 3

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda motorine 2 lira 22 kuruş indirim geleceğini açıkladı.

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Akaryakıt fiyatları değişiyor (2 Ekim 2026) - Resim: 4

İndirim beklentisiyle beraber İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu oldu.

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Akaryakıt fiyatları değişiyor (2 Ekim 2026) - Resim: 5

MOTORİNE 2,22 LİRA İNDİRİM BEKLENİYOR

Aydilek’in aktardığına göre motorinin litre fiyatına 2 lira 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

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Akaryakıt fiyatları değişiyor (2 Ekim 2026) - Resim: 6

İndirim öncesinde üç büyük kentte güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

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Akaryakıt fiyatları değişiyor (2 Ekim 2026) - Resim: 7

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 80,50 TL

Motorin: 97,10 TL

LPG: 41,20 TL

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Akaryakıt fiyatları değişiyor (2 Ekim 2026) - Resim: 8

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 84,40 TL

Motorin: 96,90 TL

LPG: 40,60 TL

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Akaryakıt fiyatları değişiyor (2 Ekim 2026) - Resim: 9

ANKARA

Benzin: 85,50 TL

Motorin: 98,20 TL

LPG: 41,29 TL

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Akaryakıt fiyatları değişiyor (2 Ekim 2026) - Resim: 10

İZMİR

Benzin: 85,80 TL

Motorin: 98,50 TL

LPG: 41,30 TL

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