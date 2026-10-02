Petrol fiyatlarındaki inişler ve çıkışlar, döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkisi altına almaya devam ediyor.
Akaryakıt fiyatları değişiyor (2 Ekim 2026)
Gazeteci Olcay Aydilek, motorin fiyatlarında indirim beklendiğini duyurdu. İndirimin akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
1 Ekim tarihinde gelen ÖTV zamlarından sonra motorin fiyatlarında bu kez indirim beklentisi oluştu.
Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda motorine 2 lira 22 kuruş indirim geleceğini açıkladı.
İndirim beklentisiyle beraber İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu oldu.
MOTORİNE 2,22 LİRA İNDİRİM BEKLENİYOR
Aydilek’in aktardığına göre motorinin litre fiyatına 2 lira 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
İndirim öncesinde üç büyük kentte güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 80,50 TL
Motorin: 97,10 TL
LPG: 41,20 TL
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 84,40 TL
Motorin: 96,90 TL
LPG: 40,60 TL
ANKARA
Benzin: 85,50 TL
Motorin: 98,20 TL
LPG: 41,29 TL
İZMİR
Benzin: 85,80 TL
Motorin: 98,50 TL
LPG: 41,30 TL