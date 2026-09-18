Avrupa Birliği'nin Çinli e-ticaret devlerine karşı ördüğü gümrük duvarının yıkıcı etkileri netleşmeye başladı.

WorldACD Market Data'nın Ağustos 2026 rakamları küresel hava kargo hacimlerinde %5 genel bir büyüme yaşanırken, Hong Kong çıkışlı Avrupa varışlı uçuşlarda %30’luk devasa bir çöküş yaşandığını belgeliyor.

1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren 150 euro altındaki paketlere yönelik muafiyetin kaldırılması kararı piyasayı derinden sarstı.

Talep öylesine hızlı çakıldı ki, Hong Kong - Avrupa navlun fiyatları kilogram başına 5.22 dolardan 4.34 dolara kadar geriledi. %17’lik erime kıtalararası ticaretin ne kadar kırılgan olabildiğini kanıtlıyor.

İç Piyasada Fren Sesleri

İç piyasadaki harcama alışkanlıkları cephesinde de işler yavaşlıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine baktığımızda, 2021 ile 2023 yılları arasında şahlanan kredi kartı işlem adedi büyümesinin 2026 yılında belirgin şekilde fren yaptığını görüyoruz.

Tüketici elini cebine atarken eskisi kadar cömert davranmıyor. Kredi kartı hareketlerindeki yavaşlama perakende sektörünün iş yapış şekillerini gözden geçirmesini zorunlu kılıyor.

Dijital Vitrinde Video Devrimi

Piyasaların daraldığı günlerde satıcıların müşteriyi yakalamak için farklı yollar denemesi şart. Google'ın Merchant Center paneline eklediği ürün videosu yükleme özelliği tam zamanında gelen harika bir yenilik.

Minimum 720p kalitesinde, altı saniye ile dört dakika arasında değişen ürün videoları doğrudan sisteme yüklenebilecek.

Söz konusu eklentinin en pratik tarafı formata takılmaması.

Satıcılar; TikTok, Instagram veya YouTube Shorts için hazırladıkları dikey içerikleri hiçbir ekstra kurguya gerek duymadan doğrudan mağaza vitrinine koyabilecekler.

E-ticarette bir yanda sınırları daraltan regülasyonlar ve düşen harcama hızları, diğer yanda dijital satış imkânlarını zenginleştiren teknolojik adımlar var.

Değişen rüzgara göre yelkenlerini ayarlayabilenler kazanmaya devam edecekler.

Sizce teknolojik kolaylıklar ve yeni dijital araçlar tüketicideki bu talep daralmasını aşmak için tek başına yeterli olacak mı?