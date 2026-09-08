Amazon Türkiye, IGEXX 2026 etkinliğinde Türk satıcıların Amerika'ya ürün gönderme işini temelden değiştirecek SEND sistemini duyurdu.

Satıcılar mallarını okyanus ötesindeki depolara gönderirken tüm lojistik süreci tek ekrandan yönetecek. Anlaşmalı taşıyıcılar sayesinde fiyatlar da cebe uygun olacak.

Şahane bir kolaylık. Ticaretin önündeki engeller teker teker kalkıyor.

İşin teknik kısmı çözüldü. Mallar güvenle gidiyor. Sıra geldi dikkat çekmeye. İnsanların aklında yer etmeye.

İngiliz bahis devi Ladbrokes'un 2004 yılında yaptığı akıl almaz hamleyi bilenleriniz hatırlayacaktır…

Adamlar kumar şirketini herkesin diline pelesenk etti. Nasıl yaptılar derseniz, odağa Tazmanya albatroslarını koydular.

Tazmanya'dan Ümit Burnu'na uzanan 10 bin kilometrelik göç yolculuğuna çıkan 18 kuşa verici taktılar. Sonra da içlerinden hangisi yarışı kazanacak diye bahis açtılar.

Kuşların rotasını uydudan canlı yayınladılar. İşin içine doğayı koruma derneklerini kattılar. Tüm gelir çevre projelerine bağışlanacak dediler.

Bir anda BBC, televizyonlar, gazeteler olaya atladı.

Ünlüler kuşlara sponsor olmaya başladı. Yarışı Mick Jagger'ın eski sevgilisi Jerry Hall'un desteklediği Aphrodite isimli kuş kazandı.

Şirket haftalarca medyanın zirvesinden inmedi.

Ortada tesadüf falan yok. Tamamen mühendislik. Algı mühendisliği. Algoritmaların peşinden koşanların pek bilmediği, ilmek ilmek işlenmiş bir matematik var arka planda.

Beklenmedik detayları bir araya getirme sanatı. Kumar ile doğayı koruma fikrini yan yana kim koyardı?

İki zıt kavram algıları altüst etti.

İnsanlar duyduklarını hemen başkalarına anlatmak istedi. Zaten bildikleri bir sistemi bambaşka bir alana taşıdılar. At yarışını alıp göçmen kuşlara uyarladılar. Sonuç muazzam oldu.

Türk satıcılar yeni nesil lojistik fırsatlarıyla dünyaya açılırken ellerindeki harika ürünleri sınırların ötesine taşımakla yetinmemeli. Koliler okyanusu aşarken markaların hikayesi de sınırları yıkmalı.

İşin içine zeka katmak beklenmedik olanı tasarlamak gerekiyor. Kusursuz bir teslimat altyapısı kurmak harika.

İnsanların aklını başından alacak, kulaktan kulağa yayılacak o unutulmaz fikri yakalamak asıl büyük zafer.

Algıları altüst edecek herkesin ilgisini çekecek o küçük kıvılcımı çakmak, markaları okyanusun ötesinde de zirveye taşıyacaktır.