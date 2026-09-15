Anthropic'in yayımladığı güvenlik raporunu okuyunca insanın aklına; haberlerin ne kadarı güvenilir sorusu geliyor.

Rapor, İstanbul merkezli BBS Bilişim Teknolojileri adlı şirketi, Malezya seçmenlerini hedef alan bir manipülasyon ağıyla ilişkilendiriyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta kayıtlı görünen şirket, kurduğu iddia edilen sistemi kendi belgelerinde “askerî düzeyde, yapay zekâ destekli, gerçek zamanlı siyasi operasyon ekosistemi” diye tanımlamış.

Kulağa bilim kurgudan fırlamış gibi geliyor, oysa rapordaki iddialar somut rakamlarla destekleniyor: 222 seçim bölgesinin tamamı için gerçek nüfus sayımı ve seçmen verisi işlenmiş, ırk, din ve kraliyet gibi toplumsal kırılma noktaları hedeflenerek bölge bölge propaganda malzemesi üretilmiş.

BBS Bilişim raporda geçen iddiaları isim benzerliği olduğunu belirterek reddetti.

Suçlamanın doğruluğu mahkemede belirlenecek bir konu, gelgelelim raporun kendisi başlı başına rahatsız edici bir tablo çiziyor.

Malezya hikâyesinin yanına raporda başka bir vaka daha ekleniyor: Fransa merkezli bir reklam ajansı yaklaşık 70 sahte haber sitesi kurup 8 bin 913'ten fazla makaleyi 20'ye yakın dilde yayımlamış.

Anılan ağ, siparişe göre siyasi taraf değiştirmiş; bir ülkede sağcı söylemi savunan makale, komşu ülkede solcu bir bakış açısıyla yeniden kaleme alınabilmiş.

Rapor, ağın Kongo-Ruanda çatışmasıyla ilgili neredeyse birebir aynı metni üç dakika arayla farklı sitelerde yayımlamasından yakalandığını anlatıyor.

İki vaka birbirinden bağımsız görünse de ortak bir gerçeğe işaret ediyor: propaganda üretmek için koca bir ekibe, yazar kadrosuna ya da devlet bütçesine gerek kalmıyor.

Birkaç kişi uygun bir model ve doğru komutlarla saatler içinde binlerce makale, yüzlerce sahte hesap ve bölgeye özel siyasi malzeme üretebiliyor.

Sınırlı kaynaklarla çalışan devlet destekli propaganda birimleriyle, ofisi bir teknoparkta iki üç kişilik ekip arasındaki fark kapanıyor.

Anthropic, kendi modelinin kötüye kullanıldığını tespit edip ilgili hesabı kapattığını, istihbarat topladığını ve yetkililerle paylaştığını söylüyor.

İyi haber gibi görünüyor, gelgelelim madalyonun öbür yüzü rahatsız edici: yapay zekâ şirketinin kendi ürününün suistimalini denetleyen tek kurum konumunda olması, soruşturmacı ve sanık rolünü aynı elde topluyor. Şirket neyi yakaladığını anlatabiliyor, neyi kaçırdığını kimse bilmiyor.

Malezya vakasında ağın gerçek kullanıcılara ne ölçüde ulaştığı belirsiz kalıyor.

Anthropic, kampanyanın kendi siteleri ve hesapları dışına taşmadığını, gerçek toplulukların içine sızmadığını belirtiyor. Rahatlatıcı bir ayrıntı ama aynı altyapının bir sonraki seferde daha sabırlı ilerleyen bir operasyona dönüşmeyeceğine dair garanti yok.

Türkiye açısından bakıldığında tablo ayrıca can sıkıcı. Teknoparkta kayıtlı küçük bir şirketin adı altı kıtaya yayılan bir dezenformasyon haritasında Türkiye ile birlikte anılıyor.

Şirket suçlamayı üstlenmese de isim bir kez uluslararası basında dolaşıma girince geri almak kolay olmuyor.

Yapay zekâ üreticileri modellerinin seçim manipülasyonuna, sahte istihbarat dosyası üretimine ya da toplumsal kutuplaşma aracına dönüşmesini engellemek için yeterli önlemi alabiliyor mu?

Rapor, modelin bazı isteklere karşı çıktığını, bir belgenin siyasi karalama amacı taşıdığını fark edip reddettiğini anlatıyor. Operatör ise ifadeleri değiştirip aynı sistemi geliştirmeye devam etmiş.

Teknolojinin sınır tanımadığı bir çağda okurun elindeki tek savunma, kaynağı sorgulamaktan geçiyor.

Bir haberin kim tarafından, hangi amaçla ve kimin parasıyla yazıldığını sormadan paylaşmak, adı geçen ağların işini kolaylaştırmaktan başka bir sonuç doğurmuyor.