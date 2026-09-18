Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın atandı.

FURKAN METİN GÖREVDEN ALINDI

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken, yerine Cihat Erce İşbaşar atandı.

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Çataldağ atandı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Fatih Dulkan atandı.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Aktay görevden alınırken, yerine Hikmet Güneş atandı. Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına ise İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin atandı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Kahraman Akdoğan atandı.