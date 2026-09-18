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Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğünde kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atanırken, 4 isim Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu ile çeşitli illerde görev yapan 24 emniyet müdürü ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin 2026/316 sayılı karar kapsamında, Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay ile polis başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ise Özel Güvenlik Denetleme Başkanı oldu.

Kararla Zonguldak'a İbrahim Kaba, Çorum'a Barış Erkol, Kahramanmaraş'a Beyti Kalaycı, Van'a Aytekin Canıtez, Kocaeli'ye Celal Özcan, Rize'ye İsmail Karasakal, Aydın'a Faruk Karaduman, Çankırı'ya Osman Elbir, Sinop'a Recep Tecimer, Balıkesir'e Serkan Karaman, İzmir'e Ahmet Arıbaş, Samsun'a Faruk Aydın, Diyarbakır'a Murat Mutlu, Kayseri'ye Sinan Ergen, Gaziantep'e Serdar Büyükleblebici, Denizli'ye Ali Süllü, Afyonkarahisar'a Gökhan Demirtola, Yalova'ya Yusuf Topcan, Amasya'ya Ali Erkan Aktaşgül ve Bartın'a Bülent Gürcan il emniyet müdürü olarak atandı.

Batman'a Yusuf Fatih Atay, Bayburt'a Ayhan Karaduman, Bingöl'e Mehmet Darendeli, Bitlis'e Hikmet Ataman, Burdur'a Gökhan Dedebağı, Erzincan'a Esat Feryadi Doköz, Erzurum'a Mahmut Ay, Gümüşhane'ye Mehmet Yüksel, Hatay'a Nihat Özen, Iğdır'a Eraslan Er, Karabük'e Osman Tınmazol, Kırklareli'ne Mustafa Çakır, Kilis'e Arslan Bağrıaçık, Kütahya'ya Arif Hakan Tandoğan, Mardin'e Mustafa Varol, Muş'a Cemal Dalman, Nevşehir'e Sinan Dallı, Şırnak'a Yavuz Doğan ve Tokat'a Kenan Şengül getirildi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu ile çeşitli illerde görev yapan 24 emniyet müdürü ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

KENYA BÜYÜKELÇİLİĞİNE SELİN ÖZAYDIN, TÜİK BAŞKAN YARDIMCILIĞINA CİHAT ERCE İŞBAŞAR ATANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararlarına göre, Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın, Türkiye'nin Kenya Büyükelçisi olarak görevlendirildi. TÜİK Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken, boşalan göreve Cihat Erce İşbaşar atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Çataldağ, Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcılığına ise Fatih Dulkan getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında ise Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Aktay görevden alındı. Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Hikmet Güneş, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Kahraman Akdoğan atandı.