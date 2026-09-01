Dijital dünyada hepimiz koca tablonun birer veri noktasına dönüştük. Ekran başında akıp giden saatler, sepete atılıp son anda alınmaktan vazgeçilen o şık ayakkabılar, gece yarısı izlenen kedi videoları...

Hepsi birleşip Türkiye’nin internetteki devasa portresini çiziyor. Gemius Audience raporunun 2026 yılının ilk yarısını kapsayan sonuçlarını incelerken toplum olarak ekran karşısında ne kadar vakit harcadığımızı çok net görebiliyorum.

Yaş dağılımına dair rakamlar gerçekten ezber bozuyor. Senelerdir interneti gençlerin yönettiğini düşünürdük, gelgelelim tablonun zirvesinde %22,8 oranla 55-85 yaş arası tecrübeli kuşak oturuyor.

Annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz ellerinden telefonları düşürmüyor. WhatsApp gruplarında paylaşılan sabah mesajları, haber sitelerindeki uzun turlar, torunlarla yapılan görüntülü görüşmeler derken dijital nüfusun aslan payını onlar alıyor.

Sayıca kalabalık olmaları ekran başında sabahladıkları anlamına gelmiyor elbette. Konu platformlarda geçirilen süreye gelince, 25-34 yaş aralığı krallığını ilan ediyor.

Genç yetişkinler ayda ortalama 115 saatlerini internette harcarken, büyüklerimiz 75 saatte kalıyor. Zira çalışma hayatının telaşı, bitmek bilmeyen e-postalar, diziler derken gençlerin ekranı kapatmaya hiç niyeti yok.

İnternet nüfusunun cinsiyet dağılımında kadınların zarif üstünlüğü hemen göze çarpıyor. %51’lik bir dilimle kadınlar sayıca önde yürüyor. Erkekler ise 101 saatlik aylık kullanım ortalaması yakalayarak kadınların 98 saatlik süresini ufak bir farkla geride bırakıyor.

Rakamlar her iki cinsiyetin sanal alemi neredeyse milimetrik bir eşitlikle paylaştığını kanıtlıyor. Kimin daha çok alışveriş yaptığı veya kimin haber okuduğu detayına girmeden bile ekranların herkesi bir mıknatıs gibi çektiğini anlamak hiç zor gelmiyor.

Platformlar arası bitmek bilmeyen yarışta Google zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. İnsanlar bir şey aradığında parmaklar otomatik olarak oraya gidiyor.

Hemen ardında hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen WhatsApp ve devasa içerik havuzuyla YouTube sırasını alıyor. Yapay zekâ cephesinde ise kıyasıya bir savaş sürüyor.

ChatGPT önde koşuyor, lakin Gemini 20 milyona yaklaşan ziyaretçi kitlesiyle arayı ışık hızıyla kapatıyor. Yapay zekâ rekabeti ilerleyen dönemde ortalığı epey şenlendirecek gibi duruyor, zira teknoloji devleri ellerindeki tüm kozları oynamaya hazırlanıyor.

Sanal mağazalardaki alışkanlıklarımız ise bildiğimiz geleneksel pazar yeri gezmesinden farksız ilerliyor. Trendyol 41 milyonun üzerindeki kullanıcısıyla devasa pastadaki en büyük dilime sahip.

Ardından Hepsiburada ve Amazon geliyor. Tüketiciler beğendikleri bir ürünü sepete atmadan önce dükkan dükkan dolaşmayı çok seviyor.

Rakamlar şaşırtıcı; Trendyol’a giren bir müşteri mutlaka Hepsiburada’ya uğruyor, oradan çıkıp Amazon’daki fiyat etiketlerini inceliyor.

Ziyaretçilerin %80-90’lara varan oranlarda platformlar arası geçiş yapması kimsenin tek bir dükkana körü körüne bağlı kalmadığını gösteriyor. Herkes cebine en çok uyan, kargosu en hızlı gelen fırsatın peşinde koşuyor.

Sanal market raflarına uzandığımızda tablo çok daha berrak; her yerde Migros rüzgarı esiyor. Ziyaretçi sayısında ve uygulamada geçirilen sürede birinciliği rakiplerine kaptırmıyor. File ve CarrefourSA arkasından gelse de müşteri sadakatinde işin rengi belli.

CarrefourSA, Şok ya da BİM gibi rakiplerin müşterileri kendi marketlerinin sepetini onaylamadan önce dönüp dolaşıp Migros’un sanal mağazasına göz atmayı ihmâl etmiyorlar.

Tüketici manav alışverişinde veya temel gıda ihtiyaçlarında güvendiği kapıdan kolay kolay ayrılmıyor.

Dijital ayak izlerimiz klavye başında ne kadar çeşitli ve dinamik bir toplum olduğumuzu kanıtlıyor. Gençlerden yaşlılara, alışveriş tutkunlarından yapay zekâ meraklılarına kadar herkes internet denizinde kendi dalgasını yaratıyor.

Ekranlar; hepimizin buluştuğu o devasa meydan olmaya tüm hızıyla devam ediyor.