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Kaynak: Haber Merkezi

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltına alındı.

Kıbrıs'tan dönen Uğur, saat 23.36'da uçağının havalimanına inmesinin ardından pasaport kontrolünde gözaltına alınarak Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Soruşturmayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile soruşturmada daha önce kovuşturmaya yer olmadığına karar veren ve ardından FETÖ kapsamında ihraç edilen dönemin başsavcısı Ali İşgören ile eski cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alınmıştı.

Hakkında gözaltı kararı çıkartılan diğer isim olan emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur’un ise Kıbrıs’ta olduğu tespit edilmişti. Kararın ardından açıklama yapan Uğur, savcıların kendisini ifadeye çağırmasını "son derece normal" karşıladığını belirterek akşam saatlerinde İstanbul’a dönüp bildiklerini anlatacağını söylemişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yaptığı açıklamada ölümün meydana geldiği gece yaşananların ve toplanan delillerin yeniden incelendiğini kaydetmişti.