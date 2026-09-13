Deniz Uyanık, Eylül Akarçeşme Yatgın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Cansu Özbay, Elif Şahin, Gizem Örge, Hande Baladın, Melissa Vargas, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Derya Cebecioğlu. Millî Kadın Voleybol Takımı’nın 14 kahraman kızı! Sizlerle gurur duyduk, var olunuz!

Her şeye rağmen, bütün olumsuz söylem ve eylemlere rağmen Türk olmaktan gurur duymaya devam ediyoruz. “Ne mutlu Türküm diyene!” demekten haz alıyoruz, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” diye haykırmak içimizi sevinç ve mutlulukla dolduruyor.

Millî takımlarımızın başarıları ile de övünüyoruz çünkü onlar millî, yani Türk takımlarıdır. Kızlarımızın olağanüstü çabaları da hiç şüphesiz içlerinde taşıdıkları millî duygulardan kaynaklanıyor. Uluslararası karşılaşmalarda rekabet ve kazanma arzusu yanında millî duyguların rolü de inkâr edilemez.

Biz Türkler birlikte olduğumuz insanları hemen benimseyiveririz. Vargas da Kısal da Deniz kadar, Yaprak kadar bizimdir. Yöneticileri ve bütün takım hep birlikte bize millî bir gurur yaşatmışlardır. O güzel ve sevimli Vargas… Yalnız kendisi göklere uçmadı, bizleri de havalara uçurdu.

Yüzmede, elli metre serbestte altın madalya kazanan Defne Kurt ile de gururlandık. Avrupa ülkelerine karşı başarılarımız galiba bizi özel olarak gururlandırıyor. Helal olsun sana kurt kızı Defne!

Bütün kadın sporcularımız Türk milletinin çağdaş görüntüsünü yansıtmaktadır. Atatürk’ün milletimizi ulaştırmak istediği çağdaşlığın görüntüsü. Bu görüntüler var oldukça Türkiye’nin geriye götürülmesi mümkün değildir. Ne tarikat ne cemaat ne şu ne bu… Hiçbir şey ülkemizi geriye götüremez.

Elbette çağdaşlık görüntü ile olmaz. Bilimle, bilim yöntemleriyle, akılla çağdaş olunur. Ben burada o görüntünün bize ilham ettiği ruhtan söz ediyorum. Çağdaş olma, ileriye götürme ruhundan. Türkler tarih boyunca ileri gitmek azminde oldukları için övünülecek bir tarih yaratabilmişlerdir.

Voleybolcu kızlarımız da yüzücü kızımız da… Bütün kadın sporcularımız bize gurur yaşatmaya devam ediyor. Onlar başarılarıyla sadece kendilerine değil bütün Türk milletine onur kazandırdılar. Şu veya bu makam tarafından onurlandırılmak önemli değildir, kendi çaba ve azimleriyle kazandıkları onur kendilerine yeter. Bir de milletten aldıkları onur. Hem millete onur kazandırdılar hem de Türk milletinden en büyük onuru kazandılar. Bir kere daha hepsini kutluyorum.

Kırmızı beyaz kıyafetleriyle her biri bir bayrak gibiydi. Bir sayı kazandıkları zaman birbirlerine sarılışları, bütün bir milletin birbirine sarılması gibiydi. Sanki bütün Türklük bir olmuştu ve üzerlerinde ay yıldızlı bayrak dalgalanıyordu. Millî heyecan dalga dalga yurt sathına yayılıyordu.

Hele Azerbaycan takımı ile Türkiye takımının yan yana verdikleri görüntü! Ay yıldızlı iki bayrak bütün Türk Dünyası’nın simgesi gibiydi.

Al al bayraklarla donandı Türkler / Şampiyon kızlarla sevindi Türkler / Her biri altın gibi pırıl pırıl / Ata’nın kızlarıyla kıvandı Türkler!