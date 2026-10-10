İddialara göre sefer yaptığı sırada yokuşta virajı alamayan İETT şoförü otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs duvara çarptıktan sonra yokuşta kayarak kavşakta durabildi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüsteki 4 yaralı yolcuyu ambulanslar ile çevre hastanelere götürdü.

Kontrolden çıkan İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var - Resim : 2

Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Hasar alan otobüs vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.