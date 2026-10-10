Kaynak: DHA

İddialara göre sefer yaptığı sırada yokuşta virajı alamayan İETT şoförü otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs duvara çarptıktan sonra yokuşta kayarak kavşakta durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüsteki 4 yaralı yolcuyu ambulanslar ile çevre hastanelere götürdü.

Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Hasar alan otobüs vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.