Kaynak: Haber Merkezi

Orhan Paşa Mahallesi'nde yaşayan Hayrettin isimli vatandaş, deprem sürecinde ve sonrasında yaşadığı mağduriyeti anlattı. Kendisine ait komple bir binası bulunduğunu ifade eden depremzede, binasının durumuyla ilgili yaşanan çelişkili hasar tespit süreçlerine dikkat çekti.

"MÜTEAHHİT 'GÜÇLENDİRME OLUR' DEDİ, HABERSİZ YIKTILAR"

Depremin ardından binasının önce ağır hasarlı, daha sonra ise az hasarlı olarak değerlendirildiğini belirten Hayrettin Bey, binasını incelemesi için bir müteahhit getirdiğini söyledi. Yaptırdığı inceleme sonucunda müteahhidin kendisine, "Bu binada güçlendirme olur, hiçbir şeyi yok, eskisinden daha iyi olur" dediğini aktaran vatandaş, bu gelişmenin hemen ardından binasının "rezerv alan" kapsamına alındığını ve kendisinden tamamen habersiz bir şekilde yıkıldığını öne sürdü.

"İSMİM KURADA ÇIKTI AMA EVİMİ VERMİYORLAR"

Binasi yıkıldıktan sonra konut hakkı elde eden mağdur vatandaş, asıl sorunun teslimat sürecinde başladığını ifade etti. Kuralarda isminin çıkmasına rağmen kendisine herhangi bir teslimat yapılmadığını vurgulayan depremzede, yetkililer tarafından sürekli oyalandığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Herkese ev verdiler, bana bir şey vermediler. İsmim kurada çıktı ama ben bir şey almadım. Bekliyorum; 'ha yarın', 'ha bugün', 'ha 10 gün sonra', 'ha 1 ay sonra' diyorlar. Şimdiye kadar hiçbir şey alamadım, git gel boşuna."

"KOMŞULAR OTURDU, BEN BEKLİYORUM"

Kendi bölgesindeki diğer hak sahiplerinin evlerine kavuştuğunun altını çizen vatandaş, "Herkes aldı, komşular oturdu, ben bir şey alamadım. Nedenini bilmiyorum" diyerek noktaladı.