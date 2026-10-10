Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AK Parti kanun teklifini hazırlıyor: Artık askerlik yapmayacaklar

AK Parti kanun teklifini hazırlıyor: Artık askerlik yapmayacaklar

AK Parti'nin MYK toplantısında, yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların askerlik yükümlülüğüne ilişkin kanun teklifinin yasama döneminde Meclis'e sunulması kararlaştırıldı.

Kaynak: Diğer
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AK Parti kanun teklifini hazırlıyor: Artık askerlik yapmayacaklar - Resim: 1

Yurt dışında yaşayan ve iki ülkenin vatandaşlığını taşıyan Türk vatandaşlarının askerlik yükümlülüğüne ilişkin yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor.

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AK Parti kanun teklifini hazırlıyor: Artık askerlik yapmayacaklar - Resim: 2

Çalışmayla, başka bir ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan kişilerin aynı yükümlülüğü Türkiye'de yeniden yerine getirmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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AK Parti kanun teklifini hazırlıyor: Artık askerlik yapmayacaklar - Resim: 3

Konu, AK Parti'nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alındı.

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AK Parti kanun teklifini hazırlıyor: Artık askerlik yapmayacaklar - Resim: 4

Emrah Özcan'ın haberine göre, toplantıda AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların askerlik durumuna ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

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AK Parti kanun teklifini hazırlıyor: Artık askerlik yapmayacaklar - Resim: 5

Görüşmelerin ardından konunun mevcut yasama dönemi içerisinde çözüme kavuşturulması yönünde karar alındığı bildirildi.

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AK Parti kanun teklifini hazırlıyor: Artık askerlik yapmayacaklar - Resim: 6

KANUN TEKLİFİNİN MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına iletilmesi beklenen kanun teklifi, ikamet ettikleri ve vatandaşlığını taşıdıkları ülkede zorunlu askerlik görevini tamamlayan kişilerin Türkiye'de ikinci kez askerlik yapma zorunluluğunun kaldırılmasını öngörüyor.

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AK Parti kanun teklifini hazırlıyor: Artık askerlik yapmayacaklar - Resim: 7

Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, ilgili şartları karşılayan çifte vatandaşların iki ayrı ülkede askerlik hizmetini yerine getirmesine gerek kalmayacak.

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AK Parti kanun teklifini hazırlıyor: Artık askerlik yapmayacaklar - Resim: 8

Teklifin kapsamı ve uygulama koşullarına ilişkin ayrıntıların yasama sürecinde netleşmesi bekleniyor.

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AK Parti kanun teklifini hazırlıyor: Artık askerlik yapmayacaklar - Resim: 9

DAHA ÖNCE SEÇİM VAADİ OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Çifte vatandaşların askerlik yükümlülüğüne ilişkin düzenleme, 14 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesinde kamuoyuna duyurulan vaatler arasında bulunuyordu.

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AK Parti kanun teklifini hazırlıyor: Artık askerlik yapmayacaklar - Resim: 10

Kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından, düzenlemenin ilgili komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesine ilişkin takvimin belirlenmesi öngörülüyor.

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AK Parti kanun teklifini hazırlıyor: Artık askerlik yapmayacaklar - Resim: 11
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AK Parti kanun teklifini hazırlıyor: Artık askerlik yapmayacaklar - Resim: 12
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