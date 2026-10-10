Yurt dışında yaşayan ve iki ülkenin vatandaşlığını taşıyan Türk vatandaşlarının askerlik yükümlülüğüne ilişkin yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor.
AK Parti kanun teklifini hazırlıyor: Artık askerlik yapmayacaklar
AK Parti'nin MYK toplantısında, yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların askerlik yükümlülüğüne ilişkin kanun teklifinin yasama döneminde Meclis'e sunulması kararlaştırıldı.Kaynak: Diğer
Çalışmayla, başka bir ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan kişilerin aynı yükümlülüğü Türkiye'de yeniden yerine getirmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Konu, AK Parti'nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alındı.
Emrah Özcan'ın haberine göre, toplantıda AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların askerlik durumuna ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.
Görüşmelerin ardından konunun mevcut yasama dönemi içerisinde çözüme kavuşturulması yönünde karar alındığı bildirildi.
KANUN TEKLİFİNİN MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR
Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına iletilmesi beklenen kanun teklifi, ikamet ettikleri ve vatandaşlığını taşıdıkları ülkede zorunlu askerlik görevini tamamlayan kişilerin Türkiye'de ikinci kez askerlik yapma zorunluluğunun kaldırılmasını öngörüyor.
Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, ilgili şartları karşılayan çifte vatandaşların iki ayrı ülkede askerlik hizmetini yerine getirmesine gerek kalmayacak.
Teklifin kapsamı ve uygulama koşullarına ilişkin ayrıntıların yasama sürecinde netleşmesi bekleniyor.
DAHA ÖNCE SEÇİM VAADİ OLARAK AÇIKLANMIŞTI
Çifte vatandaşların askerlik yükümlülüğüne ilişkin düzenleme, 14 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesinde kamuoyuna duyurulan vaatler arasında bulunuyordu.
Kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından, düzenlemenin ilgili komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesine ilişkin takvimin belirlenmesi öngörülüyor.