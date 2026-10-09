Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımları çerçevesinde Osmangazi ilçesinin Hüdavendigar Mahallesi’nde çalışma başlattı. BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, mahallede belirlenen noktalarda kanalizasyon sistemini yenilerken yağmur sularının tahliyesi için de yeni bir hat oluşturuyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’nın başkanlığında yürütülen altyapı seferberliği kapsamında, nisan ayından itibaren Bursa’nın 17 ilçesinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. BUSKİ ekiplerinin eylül ayındaki faaliyetlerinde 17 kilometre içme suyu hattı, 16 kilometre kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometre yağmur suyu hattı imal edildi.

Aynı ay içerisinde 27 bin 500 metrekarelik alanda parke kaplama çalışması yapıldı. Kent genelindeki sıcak asfalt serimi ve yama uygulamalarında 40 bin tonluk çalışma gerçekleştirilirken 6 bin metreden fazla dere yatağı temizlendi. Altyapıyı geliştirmeye yönelik çalışmalar ekim ayında da devam etti.

Hüdavendigar Mahallesi’ndeki uygulamada mevcut 170 metrelik kanalizasyon hattının yenilenmesiyle birlikte 170 metre uzunluğunda yeni bir yağmur suyu hattı da inşa ediliyor. Böylece toplam 340 metrelik altyapı imalatı gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla atık suların tahliyesinin daha sağlıklı hale getirilmesi, yağışlı havalarda su birikmesi yaşanmasının önüne geçilmesi ve taşkın riskinin düşürülmesi amaçlanıyor.

Mahalle Muhtarı Mustafa Pala, bölgenin altyapı gereksinimlerini karşılamaya yönelik çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirtti. Pala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’ya ve sahada görev yapan ekiplere teşekkürlerini iletti.