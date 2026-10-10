Haftanın ilk gününde dalgalı seyirde altın ilerledi. FED tutanaklarında faiz artışı sinyali ons altın cephesinde 200 dolara yakın kayıp yaşatmıştı.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (10 Ekim 2026)
FED’in faiz mesajlarıyla haftaya dalgalı başlayan altın piyasası, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran açıklamasıyla yönünü sert şekilde yukarı çevirerek yükselişle kapattı. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları tamamen değişti.Süleyman Çay
Ancak FED yöneticisinin Kevin Warsh’ın İstanbul Ekonomi Forumu'nda faiz artırımı mesajını verdiği Perşembe günü ise altın cephesinde hafif bir yükseliş kaydetti.
Perşembe gününün akşamında ise altın piyasası roket gibi uçtu. ABD Başkan Donald Trump’ın "ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağız" açıklaması altın piyasasında sert yükselişi tetikledi. Petrol cephesinde ise negatif seyir takip ederken, dolar tarihi rekor seviyesine geldi.
Ons altın haftayı yüzde 1,28’lik artış ile tamamladı. 4 bin 66 dolar seviyelerine kadar düşen ons altın, 3 günlük periyotta yüzde 3,15’lik yükselişle 4 bin 194 dolar seviyesinde haftayı kapatmış oldu.
Gram altın cephesinde ise haftalık yükseliş yüzdesi 1,62 oldu. Haftayı kazançla kapatan serbest piyasada gram altın fiyatının en düşük fiyatı 6 bin 429 TL olurken, 3 gün içinde yüzde 3,32’lik bir artış ile 6 bin 642 TL seviyesinde bitirdi.
En çok merak edilen konuların başında ise Kapalıçarşı altın fiyatları oluyor. Kapalıçarşı gram altın fiyatı ise 6 bin 600 TL’ye kadar düşüş yaşadığı haftayı 6 bin 671 TL satış fiyatında konumlandırdı.
Gram Altın: Alış 6.556,96 TL, Satış 6.671,08 TL
Çeyrek Altın: Alış 10.742,00 TL, Satış 10.873,00 TL
Yarım Altın: Alış 21.483,00 TL, Satış 21.739,00 TL
Tam Altın: Alış 42.854,00 TL, Satış 43.352,00 TL
Gremse Altın: Alış 106.295,00 TL, Satış 107.865,00 TL
Has Altın: Alış 6.589,91 TL, Satış 6.651,13 TL
Dolar TL haftayı yüzde 0,31’lik bir artışla 49,27 TL seviyesinde kapattı. Brent Ham Petrol varil fiyatı ise haftayı yüzde 1,76’lik bir artışla 104,53 seviyesinde tamamladı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.