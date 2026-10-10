Yeniçağ Gazetesi
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MasterChef’te geceye damga vuran karar: Herkes bu isimleri konuşuyor

MasterChef Türkiye’de haftanın takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Yarışmada eleme potasına giren iki yarışmacı da belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef’te geceye damga vuran karar: Herkes bu isimleri konuşuyor - Resim: 1

Haftanın takım oyununda Mavi Takım galibiyete ulaşırken Kırmızı Takım mağlubiyet yaşadı.

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MasterChef’te geceye damga vuran karar: Herkes bu isimleri konuşuyor - Resim: 2

Oyunun ardından Kırmızı Takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasından kurtulmak için mücadele etti.

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MasterChef’te geceye damga vuran karar: Herkes bu isimleri konuşuyor - Resim: 3

Takım oyununu Mavi Takım kazandı

Haftanın takım oyununda rakibine karşı üstünlük kuran Mavi Takım, dokunulmazlığı kazanmayı başardı. Kırmızı Takım ise bu hafta oynanan takım oyunlarının hiçbirinden galibiyet çıkaramadı.

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MasterChef’te geceye damga vuran karar: Herkes bu isimleri konuşuyor - Resim: 4

Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım üyeleri, eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

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MasterChef’te geceye damga vuran karar: Herkes bu isimleri konuşuyor - Resim: 5

Yarışmacılar, potaya girmekten kurtulmak amacıyla kıyasıya mücadele etti.

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MasterChef’te geceye damga vuran karar: Herkes bu isimleri konuşuyor - Resim: 6

Bireysel dokunulmazlığı Kübra kazandı

MasterChef Türkiye’de gerçekleştirilen bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Kübra oldu. Dokunulmazlığı alan Kübra, eleme potasına göndermek üzere Hasanalp’in adını verdi.

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MasterChef’te geceye damga vuran karar: Herkes bu isimleri konuşuyor - Resim: 7

Takım içerisinde yapılan oylamanın ardından ise en fazla oyu alan yarışmacı Şadi oldu.

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MasterChef’te geceye damga vuran karar: Herkes bu isimleri konuşuyor - Resim: 8

Böylece Hasanalp ve Şadi, haftanın eleme potasına giren isimleri olarak belirlendi.

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MasterChef’te geceye damga vuran karar: Herkes bu isimleri konuşuyor - Resim: 9

Oyunun tamamlanmasıyla birlikte MasterChef Türkiye’de eleme potasına giren yarışmacılar Hasanalp ve Şadi oldu.

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MasterChef’te geceye damga vuran karar: Herkes bu isimleri konuşuyor - Resim: 10

Mavi Takımda kimler var?

Tolga’nın kaptanlığını yaptığı Mavi Takım’da Bahar, Armağan, Şükran, Emre, Eyyüp Can, Burçin, Tolgahan ve Şiringül yer aldı.

Mavi Takım’ın kadrosunda Tolga, Bahar, Armağan, Şükran, Emre, Eyyüp Can, Burçin, Tolgahan ve Şiringül bulunuyor.

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MasterChef’te geceye damga vuran karar: Herkes bu isimleri konuşuyor - Resim: 11

Kırmızı Takımın kaptanı Nilay oldu

Kırmızı Takım’ın kaptanlık görevini Nilay üstlendi. Nilay’ın takımında Muhammed, Nurten, Enes, Ayşe, Hasanalp, Şadi, Kübra ve Buse yer aldı.

Kırmızı Takım’ın kadrosu Nilay, Muhammed, Nurten, Enes, Ayşe, Hasanalp, Şadi, Kübra ve Buse isimlerinden oluştu.

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