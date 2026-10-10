MasterChef’te geceye damga vuran karar: Herkes bu isimleri konuşuyor

Haftanın takım oyununda Mavi Takım galibiyete ulaşırken Kırmızı Takım mağlubiyet yaşadı.
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MasterChef Türkiye’de haftanın takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Yarışmada eleme potasına giren iki yarışmacı da belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Oyunun ardından Kırmızı Takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasından kurtulmak için mücadele etti.
Takım oyununu Mavi Takım kazandı
Haftanın takım oyununda rakibine karşı üstünlük kuran Mavi Takım, dokunulmazlığı kazanmayı başardı. Kırmızı Takım ise bu hafta oynanan takım oyunlarının hiçbirinden galibiyet çıkaramadı.
Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım üyeleri, eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
Yarışmacılar, potaya girmekten kurtulmak amacıyla kıyasıya mücadele etti.
Bireysel dokunulmazlığı Kübra kazandı
MasterChef Türkiye’de gerçekleştirilen bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Kübra oldu. Dokunulmazlığı alan Kübra, eleme potasına göndermek üzere Hasanalp’in adını verdi.
Takım içerisinde yapılan oylamanın ardından ise en fazla oyu alan yarışmacı Şadi oldu.
Böylece Hasanalp ve Şadi, haftanın eleme potasına giren isimleri olarak belirlendi.
Oyunun tamamlanmasıyla birlikte MasterChef Türkiye’de eleme potasına giren yarışmacılar Hasanalp ve Şadi oldu.
Mavi Takımda kimler var?
Tolga’nın kaptanlığını yaptığı Mavi Takım’da Bahar, Armağan, Şükran, Emre, Eyyüp Can, Burçin, Tolgahan ve Şiringül yer aldı.
Mavi Takım’ın kadrosunda Tolga, Bahar, Armağan, Şükran, Emre, Eyyüp Can, Burçin, Tolgahan ve Şiringül bulunuyor.
Kırmızı Takımın kaptanı Nilay oldu
Kırmızı Takım’ın kaptanlık görevini Nilay üstlendi. Nilay’ın takımında Muhammed, Nurten, Enes, Ayşe, Hasanalp, Şadi, Kübra ve Buse yer aldı.
Kırmızı Takım’ın kadrosu Nilay, Muhammed, Nurten, Enes, Ayşe, Hasanalp, Şadi, Kübra ve Buse isimlerinden oluştu.