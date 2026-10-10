Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Nihat Kahveci'den Rafael Leao'ya: 'Bunu ben öğretemem'

Nihat Kahveci'den Rafael Leao'ya: 'Bunu ben öğretemem'

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu Nihat Kahveci, YouTube kanalında sarı-kırmızılıların performansını ve öne çıkan isimlerini değerlendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Nihat Kahveci'den Rafael Leao'ya: 'Bunu ben öğretemem' - Resim: 1

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina kaydederken, Kasımpaşa’nın tek sayısı Jesurun Rak-Sakyi’den geldi.

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Nihat Kahveci'den Rafael Leao'ya: 'Bunu ben öğretemem' - Resim: 2

Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı ekibin geniş kadro kalitesine vurgu yapan Nihat Kahveci; Victor Osimhen, Leroy Sané ve Mario Lemina gibi hamlelerin kulübeden gelmesinin galibiyette belirleyici olduğunu ifade etti.

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Nihat Kahveci'den Rafael Leao'ya: 'Bunu ben öğretemem' - Resim: 3

"RAFAEL LEAO ÇİZGİDE KALDI, CEZA SAHASINA GİRERSE SKORU DEĞİŞTİRİR"

Karşılaşmada sol kanatta görev yapan dünya yıldızı Rafael Leao’nun performansına ayrı bir parantez açan Kahveci, Portekizli oyuncunun ceza sahası içindeki etkinliğini artırması gerektiğini söyledi:

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Nihat Kahveci'den Rafael Leao'ya: 'Bunu ben öğretemem' - Resim: 4

"Sağ bek oynayan Barış ceza sahasına 11 kez girmiş. Leao çizgide çok etkili ama rakip ceza sahasında sadece 3 kere topla buluşmuş. Bunu 11 yap, Leao'ya 1 gol 2 asist yazarsın. Anlatmak istediğim buydu; topla buluşması çok az."

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Nihat Kahveci'den Rafael Leao'ya: 'Bunu ben öğretemem' - Resim: 5

"Yunus kenardan geliyor, Barış bindirmiş ya da Batrakov ortaya kaymış ama Leao hâlâ çizgide. Bunu Leao'ya ben öğretemem, bu onun seviyesi ve kalitesi. Galatasaray bu kadar çok ceza sahasına girerken sol ön oyuncusunun 3 kez girmesi az bir rakam. Tiki-takaları da biliyor. Ceza sahası içinde Osimhen'i, Deniz'i kullanması lazım."

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Nihat Kahveci'den Rafael Leao'ya: 'Bunu ben öğretemem' - Resim: 6

"BARIŞ ALPER İÇİN YENİDEN DOĞMA MAÇI OLABİLİR"

Kasımpaşa karşısında sağ bekte görev alan ve attığı golle galibiyette büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz’ın performansını da öven Nihat Kahveci, milli futbolcunun bu maçla birlikte çıkışa geçebileceğini belirtti:

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Nihat Kahveci'den Rafael Leao'ya: 'Bunu ben öğretemem' - Resim: 7

"Bu maç Barış’ın yeniden doğma maçı olabilir. Barış’ın sıkıntısı topu alıp gereksiz risklere girmesi ve çalım denerken top kaybetmesiydi. Ancak yüzü dönük al-ver yapmayı ve bindirmeyi çok iyi biliyor. Doğru zamanda doğru yerde, ceza sahası içinde koşmayı başardı ve ikinci yarıda golünü attı."

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Nihat Kahveci'den Rafael Leao'ya: 'Bunu ben öğretemem' - Resim: 8

Kahveci, atletik yapısı ve yüksek fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun savunmanın sağında kabul edilebilir ve etkili bir oyun sergilediğini ifade etti.

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Nihat Kahveci'den Rafael Leao'ya: 'Bunu ben öğretemem' - Resim: 9

"OYUN TEMPOSUNU HIZLANDIRIYOR"

Sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Batrakov hakkında da görüş belirten ünlü yorumcu, oyuncunun oyun aklını takdir ederken beklentileri de dile getirdi:

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Nihat Kahveci'den Rafael Leao'ya: 'Bunu ben öğretemem' - Resim: 10

Batrakov’un top henüz kendisine gelmeden pozisyon aldığını, tek pas ve kontrol-pas oyununu son derece iyi uygulayarak Galatasaray’ın hücum hızını artırdığını vurguladı.

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Nihat Kahveci'den Rafael Leao'ya: 'Bunu ben öğretemem' - Resim: 11

Galatasaray’da forvet arkasında görev yapan bir isimden daha fazla şut, gol ve asist katkısı beklendiğini hatırlatan Kahveci, genç futbolcunun potansiyeliyle gelecek adına büyük umut vadettiğini belirtti.

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