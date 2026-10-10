Nihat Kahveci'den Rafael Leao'ya: 'Bunu ben öğretemem'

"Yunus kenardan geliyor, Barış bindirmiş ya da Batrakov ortaya kaymış ama Leao hâlâ çizgide. Bunu Leao'ya ben öğretemem, bu onun seviyesi ve kalitesi. Galatasaray bu kadar çok ceza sahasına girerken sol ön oyuncusunun 3 kez girmesi az bir rakam. Tiki-takaları da biliyor. Ceza sahası içinde Osimhen'i, Deniz'i kullanması lazım."