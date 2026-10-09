İstanbul'un Maltepe ilçesinde asfaltın çökmesi sonucu yolda oluşan çukur, İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün yolda kalmasına neden oldu.
Olay, Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 34 HO 3626 plakalı özel halk otobüsü, asfaltın çökmesiyle oluşan çukura düştü.
TEKERİ ÇUKURDA SAPLANDI
Otobüsün tekerinin çukurda sıkışması üzerine araç hareket edemedi. Olay nedeniyle Atatürk Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken, ihbar üzerine bölgeye kurtarma aracı sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından çukurda kalan otobüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede oluşan trafik yoğunluğunun normale dönmesi bekleniyor.