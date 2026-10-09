Edirne’nin Lalapaşa ilçesindeki Hamzabeyli köyünde ortaya çıkan yavru tilki, köy sakinlerinin ilgisini çekti. Yiyecek bulmak amacıyla yerleşim alanına geldiği değerlendirilen tilki, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İnsanları görünce uzaklaşmadığı belirtilen yavru tilkinin uzun kuyruğu da dikkatlerden kaçmadı. Hayvanı kayda alan vatandaş, “Uzun kuyruk bak, insanlardan da kaçmıyor” sözleriyle şaşkınlığını ifade etti.
Hamzabeyli köyünde görüntülenen yavru tilki, çevredeki vatandaşların ilgisine neden oldu.