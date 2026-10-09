Uzman isim uyardı: Çocukları şantajla suça sürüklüyorlar

Prof. Dr. Emel Baştürk, çocukların kapalı mesajlaşma gruplarında şantaj ve tehditle suça teşvik edildiğini belirtti. "Bu durum basit bir ergenlik davranışı olarak geçiştirilemez" diyen Baştürk, ebeveynlere "Çocuğunuzu gözlemleyin, gerekiyorsa telefonunu da kurcalayın" çağrısında bulundu.