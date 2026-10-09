Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaban hayatını izlemek için kullanılan fotokapan, tarlayı ziyaret eden farklı hayvan türlerini görüntüledi. Müsellim yolu üzerindeki arazide gece boyunca ve gün içinde kayıt yapan kamera, doğal yaşamdan dikkat çekici anları kaydetti.

Gündüz saatlerinde alınan görüntülerde, alana su içmek ve besin aramak için gelen bir çakal ile gelincik yer aldı. Gelinciğin su kabının çevresinde merakla dolaştığı anlar kameraya yansırken çakalın da su içtiği görüldü.

Karanlığın çökmesiyle birlikte fotokapan bu kez bir yaban domuzu sürüsünü kaydetti. Çok sayıda domuzun tarladan geçişini gösteren gece çekimleri, bölgede yaşayan hayvanların gece saatlerindeki hareketliliğini ortaya çıkardı. Diğer yaban hayvanlarının da görüntülere girmesi, alandaki biyolojik çeşitliliği gözler önüne serdi.

Bölgedeki hayvanları gözlemlemek amacıyla tarla sahibi tarafından yerleştirilen kamera, elde edilen görüntülerle doğaseverlerin ilgisini topladı.