Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Yılmaz Özdil, CHP yönetimini ve belediye başkan adayı belirleme sürecini hedef alan açıklamalarda bulundu. Bazı belediye başkanlarına yönelik rüşvet ve usulsüzlük iddialarına değinen Özdil, aday tercihleri nedeniyle parti yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Özdil, özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim döneminde bir belediye başkan adayına verdiği desteği hatırlatarak yaşananlardan parti yönetiminin de sorumlu olduğunu savundu.

"BU TİPLERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YAPTILAR"

Belediye kaynaklarının usulsüz kullanıldığına ilişkin iddiaları gündeme getiren Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Ya herif sevgilisinin annesine bile belediye kasasından para ödemiş kardeşim! Bu tipleri, 'Aşkım, bebeğim, ben yürüyen parayım' falan diyen tipleri, şakır şakır rüşvet alan ve nasıl rüşvet aldığını WhatsApp yazışmalarında anlatacak kadar beyinsiz tipleri belediye başkan adayı yaptı ya!"

Özdil'in söz konusu ifadeleri, hakkındaki iddialar yargı kararıyla kesinleşmemiş kişilerle ilgili ağır suçlamalar içeriyor.

"GÖZÜNÜZÜN İÇİNE BAKARAK SİZE YALAN SÖYLÜYORLAR"

CHP'ye yakın yayın organlarını da eleştiren Özdil, kamuoyuna gerçeklerin aktarılmadığını ileri sürdü.

Özdil, açıklamasında şunları söyledi:

"Bize diyorlar ki: 'Niye eleştiriyorsun kardeşim?' Gözümüzün önünde oluyor. Bunları sizden gizliyorlar. Ben yıllardır söylüyorum; Halk TV'yi seyredersen CHP'yi Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçilecek zannedersin! Gözünüzün içine bakarak size yalan söylüyorlar."

ÖZGÜR ÖZEL'E ADAY TERCİHİ ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'de düzenlenen bir mitingde belediye başkan adayını övdüğünü hatırlatan Özdil, söz konusu kişinin daha sonra tutuklandığını belirtti.

Özdil, Özel'in mitingde adayı bizzat incelediğini ve seçtiğini söylediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"İzmirlilere anlattı, dedi ki: 'Başkan adayımı tanımıyorsunuz. Onu bizzat inceledim, ben seçtim. Size tanıtayım. Ona oy verin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetir, İçişleri Bakanlığı'nı verirsin, yönetir!'"

"EKREM İMAMOĞLU'YLA BİR TUTTU"

Özdil, Özgür Özel'in söz konusu belediye başkan adayını Ekrem İmamoğlu ile aynı düzeyde değerlendirdiğini ileri sürdü.

Adayın tutuklanmasını hatırlatan Özdil, "E, herif şu anda hapiste!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Gazeteci Özdil'in açıklamaları, CHP'nin aday belirleme süreçlerine ve parti yönetiminin siyasi sorumluluğuna yönelik eleştiriler içerdi.