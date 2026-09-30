Akaryakıt piyasasında gözler bu gece yarısına çevrildi. Eşel mobil uygulamasının benzinde sona ermesiyle birlikte pompada yeni bir dönem başlayacak.
Akaryakıta bu gece tarihin en büyük zammı geliyor: Benzin 90 TL’yi aşacak
Akaryakıt fiyatlarında bu gece kritik bir değişim yaşanması bekleniyor. Eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle birlikte pompada yeni dönem başlayacak. Ekonomi yönetiminden ek bir karar gelmemesi halinde sürücüleri yakından ilgilendiren tarihi artış yürürlüğe girecek.Kaynak: Haber Merkezi
ABD-İran geriliminin ardından yükselen Brent petrol fiyatları akaryakıt piyasasında tarihi bir zam dalgasını beraberinde getirirken, yeni bir düzenleme yapılmaması halinde benzin fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşanması bekleniyor.
Mart, temmuz ve ağustos aylarında alınan kararlarla zamların bir bölümü ÖTV’den karşılanarak pompa fiyatları dengelenmeye çalışılmıştı. Ancak benzinde uygulanan eşel mobil desteğinin bu gece kaldırılmasıyla birlikte hesaplar değişecek.
BENZİNDE ZAM MİKTARI BELLİ OLDU
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre mevcut durumda litre başına 4,43 TL olarak uygulanan ÖTV tutarının 14,83 TL’ye çıkması bekleniyor.
ÖTV’de yaşanacak 10,40 TL’lik artışa 2,08 TL’lik KDV payının da eklenmesiyle benzinde toplam zam tutarının 12,48 TL'yi bulacağı öngörülüyor.
Bu artışın gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatının 90 TL eşiğini aşması bekleniyor.
MOTORİN VE LPG DE ZAMLANACAK
Zam dalgasının yalnızca benzini etkilemesi beklenmiyor.
Geçtiğimiz ağustos ayında motorin için kademeli eşel mobil sistemine geçilmiş ve ÖTV artışları aylara yayılmıştı.
Motorinde eylüldeki 3 TL’lik artışın ardından bu gece 3,60 TL’lik yeni bir fiyat düzenlemesi bekleniyor.
LPG fiyatlarına ise 1,48 TL artış yansıması öngörülüyor.
BU GECE POMPADA YENİ DÖNEM
Ekonomi yönetiminin bu gece yarısına kadar ek bir karar almaması durumunda, akaryakıt satış noktalarında tüm zamanların en büyük fiyat artışının yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Beklenen artışlar şöyle:
Benzin: 12,47 - 12,48 TL
Motorin: 3,60 TL
LPG: 1,48 TL