Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi

TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi

TOKİ, 47 ilde toplam 405 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 255 bin TL'den başlayan muhammen bedellerle sunulan taşınmazlar için yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneği uygulanacak. İşte başvuru tarihi ve şartlar...

Kaynak: AA
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TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelindeki 47 ilde yer alan 405 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını duyurdu.

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TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi - Resim: 2

Satışa çıkarılan taşınmazların toplam büyüklüğü 1 milyon 767 bin 982 metrekare, toplam muhammen bedeli ise 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olarak açıklandı.

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TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi - Resim: 3

Başlangıç bedeli 255 bin lira olarak belirlenen arsalar için yatırımcılara uygun ödeme koşulları sunulacak.

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TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi - Resim: 4

YÜZDE 25 PEŞİNAT VE 48 AY VADE

Müzayede kapsamında satışa sunulacak taşınmazların büyük bir bölümünde alıcılara yüzde 25 peşinat ve 48 aya varan vade imkanı tanınacak.

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TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi - Resim: 5

Portföyde yer alan bazı özel taşınmazlar ise sadece peşin ödeme yöntemiyle alıcısını bulacak.

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TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi - Resim: 6

Satış yelpazesinde; konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanlarının yanı sıra kentsel çalışma, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu, lojistik tesis ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki gayrimenkuller yer alıyor.

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TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi - Resim: 7

ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLERİN TAM LİSTESİ

TOKİ'nin arsa satışı gerçekleştireceği 47 il şu şekilde sıralandı:

MARMARA VE EGE

Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla, Tekirdağ.

İÇ ANADOLU

Aksaray, Ankara, Çankırı, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Sivas, Yozgat

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TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi - Resim: 8

AKDENİZ

Adana, Antalya, Hatay, Mersin.

KARADENİZ

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bolu, Çorum, Giresun, Kastamonu, Sinop, Zonguldak.

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TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi - Resim: 9

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Mardin, Van.

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TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi - Resim: 10

İHALE TARİHİ VE BAŞVURU DETAYLARI

Arsa satışı açık artırma ihaleleri 29 ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde, saat 10.30’da iki ana merkezde eş zamanlı gerçekleştirilecek:

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TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi - Resim: 11

Ankara: Bilkent Otel

İstanbul: TOKİ İstanbul Hizmet Binası

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TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi - Resim: 12

Açık artırmaya salonlardan fiziki olarak katılım sağlanabileceği gibi internet üzerinden de online teklif verilebilecek.

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TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi - Resim: 13

Satış şartnameleri ve detaylı bilgiye TOKİ'nin resmi web sitesinden, Emlak Yönetim müzayede platformundan veya 444 84 34 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilecek.

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TOKİ 47 ilde 255 bin TL’den arsa satıyor: İşte başvuru tarihi - Resim: 14
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