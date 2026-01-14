"ATATÜRK'ÜN RESMİNDEN NİYE RAHATSIZSINIZ?"

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Öğreniyoruz ki ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin karnelerinden Atatürk resmi, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe kaldırılmış. Siz Atatürk'ten, İstiklal Marşı'ndan, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'nden ne istiyorsunuz? Bu çocuklar karne sevincini yaşarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini görmelerinden neden rahatsız oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E DÖNÜK BU TAVRINIZ SİZE KAYBETTİRECEK"

Daha ne kadar bu ülkenin kurucu değerlerine, kurucusuna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kaldırmanın dayanılmaz hafifliğini yaşatacaksınız? Ama sizi uyarıyorum: Siz bunları yaptıkça 85 milyon yurttaşımız, 7’den 70'e tüm vatandaşlarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve devrimlerine daha da güçlü, daha da sımsıkı sarılıyor. Yüreklerinde O'na, O'nun devrimlerine ve O'nun açtığı yola olan bağlılıkları giderek perçinleniyor. Yapmayın, yapmayın. Siz kaybedeceksiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu ülkede Cumhuriyet devrimlerine yönelik bu saldırılarınız, Mustafa Kemal Atatürk'e dönük bu tavrınız size kaybettirecek. Tekrar uyarıyoruz. Siz yaptıkça, siz buna tevessül ettikçe Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in değerlerine bu millet daha sıkı sarılıyor."