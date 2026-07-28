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Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube yayınında muhalefet partilerini ve kendi deyimiyle 'sözde' muhalif medyayı sert bir dille eleştirdi.

CHP başta olmak üzere, iç çekişmeler ve birbirlerinin oylarını almakla meşgul olan siyasetin, yaşanan haksızlıklar ve tutuklamalar karşısında sessizliğe büründüğünü belirtti.

"Bizi 2010 yılından beri kim güdüyor?"



Geleceğe dair umut arayan her vatandaşın ve Atatürkçü seçmenin samimiyetle bu soruyu sorması gerektiğini vurgulayan Özdil şu ifadeleri kullandı:

"her Atatürkçü seçmenin, geleceğe dair umut arayan her vatandaşın samimiyetle kendine sorması gerekiyor. Bizi 2010 yılından beri kim güdüyor? Kimler güdüyor?"



"İkisi de tık çıkarmıyor"



Siyasetin bireysel ve kurumsal çekişmeler yüzünden gerçek mağduriyetleri unutturduğunu belirten Özdil, İzmit Belediyesi, Tunç Soyer ve Nasuh Mahruki süreçlerine dikkat çekti:

"Tabii sadece aralarındaki rekabetle birbirlerinin oyunu almakla kalmıyor. Bakın en son mesela İzmit Belediye Başkanı tutuklandı değil mi? Kimin sorunu İzmit Belediye? Yeni Parti'nin mi CHP'nin mi mesela? İkisinden de tık çıkmıyor. Tunç Soyar mesela dün gördüm yani İzmir Büyükşehir Belediyesi eski baş ya hakkında tek somut deliliyle bir bu bir yıldan fazladır kızı avukat Defne çırpınıyor. Defne kimin sorunu mesela Tunç Soer? Yeni Parti'nin mi CHP'nin mi? Nasuh Mahluki apistemedi. Eşi Mine çırpınıyor. Mine kimin sorunu? Nasu? Yeni partinin çıtı çıkmıyor. CHP'nin çıtı çıkmıyor."

Muhalefete "Ölü Balık Taktiği" eleştirisi

Gazeteci Özdil, eskiden siyasetçilerin ve isimlerin çıkabilmek için sıraya girdiği mecraların ve figürlerin bugün sessizliğe gömüldüğünü ifade ederek eleştirilerini sürdürdü:



'Kimin sorunu Deniz?'

"Avukat Ece Güner mesela ya kadını yayınlarına çıkarmak için bu sözde muhalif medya kuyruktaydı abi. Şimdi hepsi ölü balık takti. Oğuzhan Uğur ya. Ya Oğuzhan'ın YouTube yayınlarına çıkabilmek için siyasetçiler kuyruğa giriyorlardı. Şimdi adını bile anımsamıyor, Deniz Göktaş değil mi? Komedyen standupcı.



Kimin sorunu Deniz? Yeni Parti'nin mi, CHP'nin mi? Neredesiniz kardeşim? Bunların bölünmesi nedeniyle, bunların birbirinin gözünü oyması sebebiyle tüm bu toplumsal sorunlar ve isimler ortada kaldı."