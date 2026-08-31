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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde yayın yapan Kanal 14 televizyonunun canlı yayınındaki açıklamalarda Türkiye’yi hedef alarak tehditler savurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Netanyahu düşmeli" dediğini aktaran İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ın da benzer yönde açıklamalar yaptığını iddia etti.

Netanyahu, kendisine yönelik bu açıklamaların nedeninin İsrail'in uyguladığı politikalar olduğunu savunarak, operasyonlarını sürdürecekleri ifade etti.

TÜRKİYE'Yİ 'RAKİP' OLARAK TANIMLADI

Türkiye'yi doğrudan hedef alan Netanyahu İsrail yönetiminin ülkenin geleceğini güvence altına almak, düşman olarak gördükleri aktörlerin yeniden silahlanmasını önlemek ve Türkiye gibi "yeni rakiplerin" ortaya çıkmasının önüne geçmek için harekete geçmek zorunda olduğunu açıkladı.

Netanyahu'nun Türkiye'yi açık şekilde "rakip" olarak tanımlaması ise dikkat çekti.