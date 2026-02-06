Hacılar-Erciyes yol ayrımında etkili olan tipi nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu mahsur kalan araca ulaşıldı.
Ekipler tarafından mahsur kalan araçtaki 2 kişi alınarak araçlarla güvenli bölgeye götürüldü.
Tipide mahsur kaldılar: Erciyes'te kar fırtınası
Derleyen: Mehmet Köpüklü
Kayseri'nin Erciyes yolunda, tipi yüzünden mahsur kalanların imdadına AFAD, ekipleri yetişti. Ekipler, mahsur kalan kişileri kurtararak güveni bölgeye ulaştırdılar.
Kaynak: İHA
