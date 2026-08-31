Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu?

Mevcut sistemde cumhurbaşkanlığı seçiminin, Meclis’teki sandalye dağılımından daha belirleyici olduğunu savunan Turan, muhalefetin adayının kim olacağının önemli olduğunu ancak asıl tartışmanın Erdoğan’ın yüzde 50+1 oy alma potansiyeli olduğunu ifade etti.