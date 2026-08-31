Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu?

Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde değişiklik yapılabileceği iddiaları yeniden gündeme gelirken, Sosyolog Semih Turan’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Anketleri gören Erdoğan için seçim planı ortaya çıktı. 50+1 hesabı değişiyor mu? İşte ayrıntılar...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde revizyon yapılabileceği ve yeni bir hükümet modelinin gündeme gelebileceğine ilişkin iddialar siyasetin gündemindeki yerini koruyor.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 2

Tartışmaların merkezinde ise cumhurbaşkanının seçilebilmesi için gereken yüzde 50+1 oy şartı bulunuyor.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 3

Mevcut sistemin bazı unsurlarının değiştirilmesi ihtimali tartışılırken, Sosyolog Semih Turan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 4

Cumhuriyet’e konuşan Turan, yaklaşık iki yıldır mevcut sistemle bir kez daha seçime gidilmesinin güç olduğunu söylediğini belirtti.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 5

Altılı Masa dönemindeki güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarının mimarları arasında yer alan hukukçu Serap Yazıcı Özbudun’un AKP’ye katılmasına da dikkat çeken Turan, bu gelişmenin sistem değişikliği ihtimalini güçlendirdiği görüşünü dile getirdi.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 6

ERDOĞAN'IN YENİDEN SEÇİLME HESABI

Turan’a göre olası sistem değişikliğinin arkasındaki temel başlıklardan biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesine ilişkin siyasi hesaplar.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 7

Mevcut sistemde cumhurbaşkanlığı seçiminin, Meclis’teki sandalye dağılımından daha belirleyici olduğunu savunan Turan, muhalefetin adayının kim olacağının önemli olduğunu ancak asıl tartışmanın Erdoğan’ın yüzde 50+1 oy alma potansiyeli olduğunu ifade etti.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 8

Turan, “Cumhur İttifakı’nın yaptırdığı anketlerde de bu tabloyu gördüğünü düşünüyorum” diyerek değerlendirmesinin kamuoyu araştırmalarına ilişkin kendi yorumuna dayandığını vurguladı.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 9

SEÇMENİN TERCİHİ PARLAMENTER SİSTEM Mİ?

Sosyolog Turan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile parlamenter sistem arasında tercih yapılan kamuoyu araştırmalarına da değindi.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 10

Turan, seçmenin önemli bir bölümünün parlamenter sisteme dönüşten yana olduğunu belirterek bazı araştırmalarda yaklaşık üçte ikiye karşı üçte birlik bir dağılım görüldüğünü ifade etti.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 11

Turan’a göre ekonomi, sağlık, eğitim ve hukuk alanlarındaki sorunlar da seçmenin sisteme yönelik yaklaşımında etkili oluyor.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 12

2018’den bu yana ekonomik göstergeler ile yurttaşların çeşitli alanlardaki şikâyetlerine dikkat çeken Turan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sorunlara beklenen çözümü üretemediği görüşünü dile getirdi.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 13

MUHALEFETE PARLAMENTER SİSTEM ÇAĞRISI MI GELECEK?

Turan’ın dikkat çektiği bir diğer ihtimal ise muhalefetin olası bir anayasa değişikliği sürecine dahil edilmesi oldu.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 14

İktidarın sistem değişikliği önerisini “parlamenter sisteme dönüş” tartışması üzerinden muhalefetin gündemine taşıyabileceğini belirten Turan, böylece anayasa değişikliği için gerekli siyasi desteğin aranabileceğini söyledi.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 15

Parlamenter sisteme geçişin Anayasa’nın yalnızca tek bir maddesinde yapılacak değişiklikle gerçekleşemeyeceğini belirten Turan, kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç duyulacağını söyledi.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 16

Muhalefetin uzun süredir parlamenter sisteme dönüşü savunduğuna dikkat çeken Turan, iktidarın bu başlığı kullanarak muhalefet partilerini anayasa görüşmelerine çekmeyi hedefleyebileceğini belirtti.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 17

"SONBAHAR'DAN SONRA DAHA SIK GÜNDEME GELECEK"

Turan, önümüzdeki dönemde sistem tartışmalarının daha da yoğunlaşacağını öngördü.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 18

İktidarın “Gelin parlamenter sistemi konuşalım” şeklinde bir çağrı yapması halinde muhalefetin buna karşı çıkmayabileceğini düşündüğünü belirten Turan, bazı adımların atıldığını iddia etti.

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Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu? - Resim: 19

Turan, sonbahardan sonra sistem revizyonu ve parlamenter sistem tartışmalarının çok daha sık gündeme geleceğini düşündüğünü ifade etti.

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