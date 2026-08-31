Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde revizyon yapılabileceği ve yeni bir hükümet modelinin gündeme gelebileceğine ilişkin iddialar siyasetin gündemindeki yerini koruyor.
Anketleri gören Erdoğan'ın seçim planı ortaya çıktı: 50+1 hesabı değişiyor mu?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde değişiklik yapılabileceği iddiaları yeniden gündeme gelirken, Sosyolog Semih Turan’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Anketleri gören Erdoğan için seçim planı ortaya çıktı. 50+1 hesabı değişiyor mu? İşte ayrıntılar...Dilek Taşdemir
Tartışmaların merkezinde ise cumhurbaşkanının seçilebilmesi için gereken yüzde 50+1 oy şartı bulunuyor.
Mevcut sistemin bazı unsurlarının değiştirilmesi ihtimali tartışılırken, Sosyolog Semih Turan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet’e konuşan Turan, yaklaşık iki yıldır mevcut sistemle bir kez daha seçime gidilmesinin güç olduğunu söylediğini belirtti.
Altılı Masa dönemindeki güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarının mimarları arasında yer alan hukukçu Serap Yazıcı Özbudun’un AKP’ye katılmasına da dikkat çeken Turan, bu gelişmenin sistem değişikliği ihtimalini güçlendirdiği görüşünü dile getirdi.
ERDOĞAN'IN YENİDEN SEÇİLME HESABI
Turan’a göre olası sistem değişikliğinin arkasındaki temel başlıklardan biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesine ilişkin siyasi hesaplar.
Mevcut sistemde cumhurbaşkanlığı seçiminin, Meclis’teki sandalye dağılımından daha belirleyici olduğunu savunan Turan, muhalefetin adayının kim olacağının önemli olduğunu ancak asıl tartışmanın Erdoğan’ın yüzde 50+1 oy alma potansiyeli olduğunu ifade etti.
Turan, “Cumhur İttifakı’nın yaptırdığı anketlerde de bu tabloyu gördüğünü düşünüyorum” diyerek değerlendirmesinin kamuoyu araştırmalarına ilişkin kendi yorumuna dayandığını vurguladı.
SEÇMENİN TERCİHİ PARLAMENTER SİSTEM Mİ?
Sosyolog Turan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile parlamenter sistem arasında tercih yapılan kamuoyu araştırmalarına da değindi.
Turan, seçmenin önemli bir bölümünün parlamenter sisteme dönüşten yana olduğunu belirterek bazı araştırmalarda yaklaşık üçte ikiye karşı üçte birlik bir dağılım görüldüğünü ifade etti.
Turan’a göre ekonomi, sağlık, eğitim ve hukuk alanlarındaki sorunlar da seçmenin sisteme yönelik yaklaşımında etkili oluyor.
2018’den bu yana ekonomik göstergeler ile yurttaşların çeşitli alanlardaki şikâyetlerine dikkat çeken Turan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sorunlara beklenen çözümü üretemediği görüşünü dile getirdi.
MUHALEFETE PARLAMENTER SİSTEM ÇAĞRISI MI GELECEK?
Turan’ın dikkat çektiği bir diğer ihtimal ise muhalefetin olası bir anayasa değişikliği sürecine dahil edilmesi oldu.
İktidarın sistem değişikliği önerisini “parlamenter sisteme dönüş” tartışması üzerinden muhalefetin gündemine taşıyabileceğini belirten Turan, böylece anayasa değişikliği için gerekli siyasi desteğin aranabileceğini söyledi.
Parlamenter sisteme geçişin Anayasa’nın yalnızca tek bir maddesinde yapılacak değişiklikle gerçekleşemeyeceğini belirten Turan, kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç duyulacağını söyledi.
Muhalefetin uzun süredir parlamenter sisteme dönüşü savunduğuna dikkat çeken Turan, iktidarın bu başlığı kullanarak muhalefet partilerini anayasa görüşmelerine çekmeyi hedefleyebileceğini belirtti.
"SONBAHAR'DAN SONRA DAHA SIK GÜNDEME GELECEK"
Turan, önümüzdeki dönemde sistem tartışmalarının daha da yoğunlaşacağını öngördü.
İktidarın “Gelin parlamenter sistemi konuşalım” şeklinde bir çağrı yapması halinde muhalefetin buna karşı çıkmayabileceğini düşündüğünü belirten Turan, bazı adımların atıldığını iddia etti.
Turan, sonbahardan sonra sistem revizyonu ve parlamenter sistem tartışmalarının çok daha sık gündeme geleceğini düşündüğünü ifade etti.