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Kaynak: Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yaşanan ve 8 kişinin feci şekilde can verdiği feribot faciasında arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde sürüyor.

Bölgeye sevk edilen ekipler denizde tarama faaliyetlerine devam ederken, limanda toplanan kayıp ve yaralı yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

KAYIP SAYISI 20'YE ÇIKTI

Faciaya ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, deniz altındaki batığa yönelik operasyonların hassasiyetle yürütüldüğüne dikkat çekerek kaybolan kişi sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.

Üstel, yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu ve ailelere gerekli bilgi verildi. Deniz altındaki gemiye yarın akşam saatlerinde ulaşılacak. Maalesef kayıp sayımız 20'ye yükseldi" sözlerini sarf etti.

KAYIP KİŞİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Arama kurtarma ekiplerinin aralıksız yürüttüğü çalışmalar devam ederken, gemi faciasında sulara gömülerek kaybolan 18'i Türkiye Cumhuriyeti, 2'si KKTC vatandaşı toplam 20 kişinin isimleri yetkililer tarafından açıklandı. Faciada kaybolan kişilerin isimleri şöyle:

1. Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti

2. Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti

3. Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti

4. Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti

5. Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti

6. Şerife Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti

7. Süleyman Erdoğan – KKTC

8. Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

9. Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

10. Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti

11. Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti

12. Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti

13. İsmail Kurt – KKTC

14. Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

15. Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

16. Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti

17. Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti

18. Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti

19. Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti

20. Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti

HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada yaşamını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

Hayatını kaybeden kişilerin isimleri Nuray Zeytun, Nihat Balyemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu olarak duyuruldu.