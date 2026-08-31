Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yaşanan ve 8 kişinin feci şekilde can verdiği feribot faciasında arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde sürüyor.
Bölgeye sevk edilen ekipler denizde tarama faaliyetlerine devam ederken, limanda toplanan kayıp ve yaralı yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.
KAYIP SAYISI 20'YE ÇIKTI
Faciaya ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, deniz altındaki batığa yönelik operasyonların hassasiyetle yürütüldüğüne dikkat çekerek kaybolan kişi sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.
Üstel, yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu ve ailelere gerekli bilgi verildi. Deniz altındaki gemiye yarın akşam saatlerinde ulaşılacak. Maalesef kayıp sayımız 20'ye yükseldi" sözlerini sarf etti.
KAYIP KİŞİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Arama kurtarma ekiplerinin aralıksız yürüttüğü çalışmalar devam ederken, gemi faciasında sulara gömülerek kaybolan 18'i Türkiye Cumhuriyeti, 2'si KKTC vatandaşı toplam 20 kişinin isimleri yetkililer tarafından açıklandı. Faciada kaybolan kişilerin isimleri şöyle:
1. Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti
2. Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti
3. Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti
4. Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti
5. Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti
6. Şerife Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti
7. Süleyman Erdoğan – KKTC
8. Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
9. Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
10. Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti
11. Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti
12. Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti
13. İsmail Kurt – KKTC
14. Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
15. Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
16. Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti
17. Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti
18. Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti
19. Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti
20. Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti
HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada yaşamını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.
Hayatını kaybeden kişilerin isimleri Nuray Zeytun, Nihat Balyemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu olarak duyuruldu.