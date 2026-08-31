Türkiye’nin en iyi gazlı içeceği belli oldu: Kimse tahmin etmiyordu

Türkiye genelinde yapılan geniş kapsamlı lezzet ve tüketici tercih araştırmasının sonuçları açıklandı. Katılımcıların bağımsız değerlendirmeleriyle belirlenen listede, küresel kolalı içecekler ve meyveli soda çeşitleri geride bırakılarak Türkiye'nin en iyi gazlı içeceği geleneksel Türk gazozu seçildi.