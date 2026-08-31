Türkiye genelinde yapılan geniş kapsamlı lezzet ve tüketici tercih araştırmasının sonuçları açıklandı. Katılımcıların bağımsız değerlendirmeleriyle belirlenen listede, küresel kolalı içecekler ve meyveli soda çeşitleri geride bırakılarak Türkiye'nin en iyi gazlı içeceği geleneksel Türk gazozu seçildi.
Türkiye’nin en iyi gazlı içeceği belli oldu: Kimse tahmin etmiyordu
Türkiye’nin en iyi gazlı içeceği belirlendi. Markalardan bağımsız yapılan tüketici araştırmasında, geleneksel Türk gazozu lezzet ve ferahlatıcılık kategorilerinde tüm rakiplerini geride bırakarak birinci seçildi. Türk halkı tercihini klasik gazoz kültüründen yana kullandı.Kaynak: Haber Merkezi
Nostaljik Meyve Aroması Dev Markaları Geride Bıraktı
Araştırmada ürünler marka etiketlerinden bağımsız olarak sadece lezzet, asit dengesi, ferahlatıcılık ve içim kolaylığı gibi kriterlerle puanlandı.
Çocukluk yıllarının unutulmaz tadı olan ve meyve aromalarıyla zenginleştirilen klasik gazoz formu, Türk halkının damak tadına en uygun içecek olarak öne çıktı.
Özellikle yaz aylarında serinletici etkisi ve dengeli şeker oranı, gazozu rakiplerinin önüne geçiren en temel faktörler oldu.
Tüketicinin Tercihi Yerel Damak Tadından Yana
Açıklanan veriler, Türk tüketicisinin gazlı içecek tüketiminde yoğun asitli ve ağır aromalı küresel ürünler yerine daha hafif, ferahlatıcı ve geleneksel tatlara yöneldiğini gösterdi.
Sektör temsilcileri, Anadolu’nun köklü gazoz kültürünün sandıktan birinci çıkmasını, yerel lezzetlerin zamansız başarısı ve tüketicinin tanıdık tatlara duyduğu bağlılık olarak yorumladı.