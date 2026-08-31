Bursa’da başlayan şeftali hasadı, tarladaki ucuzluk ile tezgahtaki pahalılık arasındaki devasa farkı yeniden gündeme taşıdı.
Tarlada 15 lira markette 80 liraya kapış kapış satılıyor: Hasat başladı
Bursa'da şeftali hasadı başladı ancak tarladaki ucuzluk ile tezgahtaki pahalılık arasındaki uçurum üreticiyi mağdur etti. Tarlada kilosu 15 liradan satılan ürün, marketlerde 80 lirayı buluyor. Yüksek girdi maliyetleriyle boğuşan çiftçiler, denetim ve kooperatif desteği istiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Dalında kilosu 15 liradan alıcı bulan ürün, büyükşehirlerde 80 liraya kadar çıkıyor. Üretici maliyetini karşılayamazken, aradaki fiyat farkı çiftçiyi de tüketiciyi de mağdur ediyor.
MALİYETLER KATLANDI, TARLADAKİ FİYAT DİP YAPTI
Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya giren üreticiler, yüksek sıcaklık altında gün boyu yoğun bir tempoyla çalışıyor.
Ancak binbir emekle toplanan ürünün satış fiyatı, artan mazot, gübre ve işçilik giderlerini karşılamaya yetmiyor.
Yüksek girdiler karşısında tarladaki alış fiyatlarının yetersiz kaldığını belirten çiftçiler, emeklerinin karşılığını alamamaktan şikayetçi.
TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ UÇURUM KAZANCI ARACILARA KAYDIRIYOR
Tarladan hal binalarına ve market raflarına uzanan süreçte fiyatın 5 kattan fazla katlanması tepkilere yol açıyor.
Üretici ile tüketici arasındaki bu dengesizliğin giderilmesini isteyen bölge halkı, denetimlerin sıklaştırılmasını ve doğrudan satış imkanı sağlayacak kooperatifleşme adımlarının atılmasını talep ediyor.