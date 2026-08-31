Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Tarlada 15 lira markette 80 liraya kapış kapış satılıyor: Hasat başladı

Tarlada 15 lira markette 80 liraya kapış kapış satılıyor: Hasat başladı

Bursa'da şeftali hasadı başladı ancak tarladaki ucuzluk ile tezgahtaki pahalılık arasındaki uçurum üreticiyi mağdur etti. Tarlada kilosu 15 liradan satılan ürün, marketlerde 80 lirayı buluyor. Yüksek girdi maliyetleriyle boğuşan çiftçiler, denetim ve kooperatif desteği istiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Tarlada 15 lira markette 80 liraya kapış kapış satılıyor: Hasat başladı - Resim: 1

Bursa’da başlayan şeftali hasadı, tarladaki ucuzluk ile tezgahtaki pahalılık arasındaki devasa farkı yeniden gündeme taşıdı.

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Tarlada 15 lira markette 80 liraya kapış kapış satılıyor: Hasat başladı - Resim: 2

Dalında kilosu 15 liradan alıcı bulan ürün, büyükşehirlerde 80 liraya kadar çıkıyor. Üretici maliyetini karşılayamazken, aradaki fiyat farkı çiftçiyi de tüketiciyi de mağdur ediyor.

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Tarlada 15 lira markette 80 liraya kapış kapış satılıyor: Hasat başladı - Resim: 3

MALİYETLER KATLANDI, TARLADAKİ FİYAT DİP YAPTI

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya giren üreticiler, yüksek sıcaklık altında gün boyu yoğun bir tempoyla çalışıyor.

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Tarlada 15 lira markette 80 liraya kapış kapış satılıyor: Hasat başladı - Resim: 4

Ancak binbir emekle toplanan ürünün satış fiyatı, artan mazot, gübre ve işçilik giderlerini karşılamaya yetmiyor.

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Tarlada 15 lira markette 80 liraya kapış kapış satılıyor: Hasat başladı - Resim: 5

Yüksek girdiler karşısında tarladaki alış fiyatlarının yetersiz kaldığını belirten çiftçiler, emeklerinin karşılığını alamamaktan şikayetçi.

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Tarlada 15 lira markette 80 liraya kapış kapış satılıyor: Hasat başladı - Resim: 6

TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ UÇURUM KAZANCI ARACILARA KAYDIRIYOR

Tarladan hal binalarına ve market raflarına uzanan süreçte fiyatın 5 kattan fazla katlanması tepkilere yol açıyor.

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Tarlada 15 lira markette 80 liraya kapış kapış satılıyor: Hasat başladı - Resim: 7

Üretici ile tüketici arasındaki bu dengesizliğin giderilmesini isteyen bölge halkı, denetimlerin sıklaştırılmasını ve doğrudan satış imkanı sağlayacak kooperatifleşme adımlarının atılmasını talep ediyor.

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