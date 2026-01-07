'Oğlumun verdiği ayakkabıyı giyiyorum, yenisini alamıyorum'

Alibeyköy Pazarı’nda alışveriş yapan yurttaşlar ekonomide iyiye gidişi hissetmediklerini ifade etti. Bir vatandaş, “Enflasyon düşmesi yanıltıcı bir ifade... Devlet büyükleri gümbür gümbür para harcayınca, vatandaşı ikna edemezsiniz. Şu anda borçla şatafat içinde yaşıyoruz” şeklinde konuştu. Bir başka vatandaş da "Geçinemiyoruz 14 bin 500 lirayla..Şu üzerimdeki 4 senelik mont, pantolon 3 senelik, ayakkabı belli zaten, o da oğlumun verdiği ayakkabı. Yani ayakkabı alamıyorum düşünün" dedi.