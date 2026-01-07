Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile yan yana sürüş yaptığı sırada yaşanan olayda, motosikletlerin birbirine temas etmesi sonucu küçük Zayn dengesini kaybederek devrildi.
"TOPRAK ABİ BANA ÇARPTI"
Çarpışmanın etkisiyle Zayn Sofuoğlu yere düşerken, Toprak Razgatlıoğlu kendi motorunu bırakarak hemen küçük sporcunun yardımına koştu.
Üzerindeki profesyonel koruyucu ekipmanlar sayesinde kazadan yara almadan kurtulan Zayn, ayağa kalkar kalkmaz Razgatlıoğlu’na seslenerek sitemde bulundu.
Zayn Sofuoğlu'nun "Toprak abi bana çarptı" sözleri üzerine Razgatlıoğlu, gülümseyerek “Kusura bakma kanka” yanıtını verdi.
SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU
Kısa süreli paniğe neden olan kaza anları ve ikili arasında geçen diyaloglar, sosyal medya platformlarında paylaşılarak kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.