Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda

Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda

Geliri asgari ücretin altında kalanlar yeni sosyal destek dönemi başlıyor. Kamuoyunda 'Vatandaşlık maaşı' olarak bilinen Aile Gelir Tamamlama Sistemi ile hanenin toplam geliri ile belirlenen sınır arasındaki farkın devlet tarafından karşılanması planlanıyor. Tarih belli oldu.

Kaynak: Diğer
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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda - Resim: 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında yürütülen Aile Gelir Tamamlama Sistemi (Vatandaşlık maaşı) sosyal destek mekanizmasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda - Resim: 2

Vatandaşlık maaşı sisteminin temelinde herkese aynı miktarda ödeme yapılması yerine, Cumhuriyet'in haberine göre, haneye giren toplam gelir ile belirlenen gelir sınırı arasındaki farkın devlet tarafından tamamlanması bulunuyor.

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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda - Resim: 3

Böylece düşük gelirli haneler için asgari gelir güvencesi oluşturulması amaçlanıyor.

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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda - Resim: 4

ÖDEME HANE GELİRİNE GÖRE HESAPLANACAK

Resmi adı Aile Gelir Tamamlama Sistemi olan uygulamada bireysel ödemeden ziyade hanenin toplam geliri dikkate alınacak.

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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda - Resim: 5

Hanenin toplam geliri belirlenen sınırın altında kalıyorsa aradaki farkın devlet desteğiyle tamamlanması planlanıyor.

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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda - Resim: 6

Örneğin tek başına yaşayan ve geliri asgari ücretin altında kalan bir yaşlının gelirinin, devlet desteğiyle belirlenen asgari gelir seviyesine tamamlanması hedefleniyor.

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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda - Resim: 7

ERKEN EMEKLİLİK TALEPLERİNİ DE ETKİLEYEBİLİR

Sistemin yalnızca düşük gelirli hanelere destek sağlamakla sınırlı kalmayacağı, çalışma hayatına ilişkin bazı tartışmaları da etkileyebileceği değerlendiriliyor.

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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda - Resim: 8

Haneye giren gelirin belirli bir seviyede tutulması sayesinde, kişilerin yalnızca geçim kaygısıyla erken yaşta emekli olma ihtiyacının azalabileceği öne sürülüyor.

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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda - Resim: 9

Bu kapsamda kademeli emeklilik bekleyenler açısından da sistemin olası etkileri gündeme geliyor.

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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda - Resim: 10

2027 BAŞINDA TÜRKİYE GENELİNDE UYGULANMASI PLANLANIYOR

Aile Gelir Tamamlama Sistemi için çalışmalar sürerken uygulamanın pilot bölgelerde yürütüldüğü belirtiliyor.

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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda - Resim: 11

Sistemin ülke genelindeki takvimi için ise 2027 yılı işaret ediliyor.

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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda - Resim: 12

Uygulamanın 2027 yılının başından itibaren Türkiye genelinde devreye alınması öngörülüyor.

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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda - Resim: 13

Sistemin ülke çapında uygulanması halinde, geliri belirlenen sınırın altında kalan hanelerin gelir açığının devlet desteğiyle tamamlanması planlanıyor.

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Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Geliri asgari ücretten düşük olanlara devlet desteği yolda - Resim: 14

Böylece sosyal destek sistemi olan 'vatandaşlık maaşı'nda, sabit miktarda yardım yerine hane gelirini belirli bir seviyeye tamamlama esasına dayalı yeni bir model hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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