Küresel sahnede ekonomik ve jeopolitik dengeler yeniden kuruluyor. Uluslararası denetim şirketi PwC'nin dev araştırması, 2050 yılına kadar küresel ekonominin iki kattan fazla büyüyeceğini öngörüyor.
2050’nin süper güçleri belli oldu: Türkiye'nin sırası dikkat çekti
PwC'nin "The World in 2050" raporuna göre küresel ekonomik dengeler kökten değişiyor. Satın alma gücü paritesi esas alınarak hazırlanan projeksiyonda Türkiye ilk 12 arasındaki yerini sağlamlaştırırken zirvede sürpriz bir değişim yaşanıyor. İşte 2050'de dünyaya yön verecek 38 dev ekonomi!Kaynak: Diğer
İşte 2050'de dünyaya yön verecek 38 ülke...
38. Yunanistan
Avrupa’nın güneyindeki kritik konumu ve turizm/denizcilik gücüyle Yunanistan, 2050 projeksiyonlarında ilk 38 ekonomi arasında yer buluyor.
37. Portekiz
Yenilenebilir enerji yatırımları ve teknoloji odaklı büyümesiyle Portekiz, küresel listenin dikkat çeken Avrupa ülkelerinden biri oluyor.
36. Çekya
Orta Avrupa’nın sanayi üssü Çekya, güçlü imalat altyapısı ve ihracat kapasitesiyle küresel ekonomik haritadaki yerini sağlamlaştırıyor.
35. İrlanda
Yüksek teknoloji devlerine ev sahipliği yapan İrlanda, güçlü sermaye akışı ve dinamik yapısıyla sıralamadaki yerini koruyor.
34. İsviçre
Finansın ve yüksek katma değerli üretimin küresel merkezi İsviçre, istikrarlı yapısıyla 2050'de de devler liginde kalmayı başarıyor.
33. Belçika
Avrupa'nın lojistik ve idari kalbi Belçika, güçlü ticaret ağı sayesinde küresel ekonomik güçler arasındaki varlığını sürdürüyor.
32. Hollanda
Avrupa’nın ticaret ve teknoloji üssü Hollanda, 2050 projeksiyonlarında küresel listenin üst sıralarındaki yerini koruyarak istikrarlı büyümesini sürdürüyor.
31. Kolombiya
Güney Amerika’nın yükselen güçlerinden Kolombiya, stratejik konumu ve gelişen pazar dinamikleriyle listenin önemli basamaklarından birine yerleşiyor.
30. Polonya
Doğu Avrupa ekonomisinin motoru konumundaki Polonya, sanayi ve üretim kapasitesiyle küresel pazardaki ağırlığını günden güne artırıyor.
29. Arjantin
Zengin doğal kaynakları ve geniş tarım potansiyeliyle Arjantin, ekonomik çalkantılara rağmen 2050’nin küresel aktörleri arasında kalmayı başarıyor.
28. Avustralya
Hammadde ihracatı ve güçlü finansal altyapısıyla öne çıkan Avustralya, Pasifik bölgesindeki ekonomik liderlerden biri olmaya devam ediyor.
27. Güney Afrika
Afrika kıtasının en gelişmiş sanayi altyapısına sahip ülkelerinden Güney Afrika, küresel ekonomik büyüme haritasındaki stratejik yerini koruyor.
26. İspanya
Avrupa’nın köklü ekonomisi İspanya, hizmet sektörü ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2050 dünyasında adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
25. Tayland
Güneydoğu Asya’nın üretim ve turizm merkezi Tayland, bölgesel ticaret ağlarındaki kritik rolü sayesinde sıralamada üst basamaklara tırmanıyor.
24. Malezya
Yüksek teknoloji üretimi ve güçlü ihracat hamleleriyle Malezya, Asya-Pasifik bölgesinin yükselen ekonomik güçlerinden biri olarak öne çıkıyor.
23. Bangladeş
Tekstil sanayi ve devasa iş gücü potansiyeliyle Bangladeş, önümüzdeki onlarca yılda en hızlı büyüme kaydetmesi beklenen ekonomiler arasında gösteriliyor.
22. Kanada
Zengin doğal kaynakları, nitelikli nüfusu ve gelişmiş sanayisiyle Kanada, Kuzey Amerika’daki sağlam ekonomik varlığını sürdürüyor.
21. İtalya
Avrupa'nın geleneksel sanayi devlerinden İtalya, küresel rekabetin kızıştığı yeni dünya düzeninde üst sıralardaki yerini muhafaza ediyor.
20. Vietnam
Son yılların en büyük üretim hamlelerinden birini gerçekleştiren Vietnam, küresel tedarik zincirlerinin yeni merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.
19. Filipinler
Genç nüfusu ve dijital hizmet sektöründeki patlamasıyla Filipinler, Asya’nın geleceğe damga vuracak yüksek potansiyelli ekonomileri arasında yer alıyor.
18. Güney Kore
Teknoloji ve dev sanayi konsorsiyumlarıyla küresel pazara yön veren Güney Kore, inovasyon odaklı yapısıyla listedeki güçlü konumunu koruyor.
17. İran
Geniş enerji rezervleri ve jeopolitik konumuyla İran, bölgesel denklemlerin ve küresel güç projeksiyonlarının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor.
16. Pakistan
Gelişen genç nüfusu ve Asya ile Doğu Avrupa arasındaki transit konumuyla Pakistan, geleceğin küresel ekonomik devleri arasında gösteriliyor.
15. Mısır
Kuzey Afrika ve Orta Doğu’nun kilit ülkesi Mısır, dev altyapı projeleri ve Süveyş Kanalı avantajıyla 2050’nin ekonomik güç merkezlerinden biri olmaya aday.
14. Nijerya
Afrika kıtasının en kalabalık nüfusuna ve devasa petrol kaynaklarına sahip Nijerya, küresel ekonomik sıralamada ilk 20 içerisine girmeyi başarıyor.
13. Suudi Arabistan
"Vision 2030" projeleriyle ekonomisini petrolden çeşitlendiren Suudi Arabistan, devasa yatırımlarıyla küresel finansın ana merkezlerinden biri oluyor.
12. Fransa
Avrupa Birliği’nin lokomotif ülkesi Fransa; sanayi, havacılık ve nükleer enerji gücüyle geleceğin ekonomik haritasında üst sıralarda yer alıyor.
11. TÜRKİYE
Kıtaları birleştiren stratejik konumu, dinamik nüfusu ve sürekli büyüyen üretim altyapısıyla Türkiye, 2050’de dünyanın en büyük 11. dev ekonomisi olmaya hazırlanıyor.
10. Birleşik Krallık
Finans ve teknoloji merkezi Birleşik Krallık, küresel arenadaki yüksek rekabetçi yapısıyla ilk 10 içerisindeki yerini korumayı başarıyor.
9. Almanya
Avrupa ekonomisinin kalesi sayılan Almanya, yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimi ve ihracat kapasitesiyle devler ligindeki ağırlığını sürdürüyor.
8. Japonya
Otomasyon devi Japonya, demografik engellere rağmen dünya ekonomisine yön veren en büyük güçlerden biri olmaya devam ediyor.
7. Meksika
Kuzey Amerika pazarına yakınlığı ve güçlü imalat sanayisiyle Meksika, 2050'ye doğru dünyanın en büyük ilk 7 ekonomisi arasına giriyor.
6. Rusya
Geniş coğrafyası, zengin maden ve enerji kaynaklarıyla Rusya, küresel dengelerdeki kritik rolünü ve dev ekonomik gücünü muhafaza ediyor.
5. Brezilya
Latin Amerika’nın tartışmasız lideri Brezilya; tarım, madencilik ve sanayi kapasitesiyle ilk 5 içerisine adını yazdırıyor.
4. Endonezya
Güneydoğu Asya’nın dev ekonomisi Endonezya, patlama yapan nüfusu ve üretim gücüyle 2050’de dünyanın en büyük 4. ekonomisi olmaya aday gösteriliyor.
3.Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Yıllardır küresel liderliği elinde tutan ABD, 2050 projeksiyonlarında zirvedeki yerini gelişen Doğu ekonomilerine kaptırarak 3. sıraya geriliyor.
2.Hindistan
Küresel üretimin ve hizmet sektörünün yeni odağı haline gelen Hindistan, 2050'de küresel hegemonyanın en güçlü adaylarından biri oluyor.
1.Çin Halk Cumhuriyeti
Satın alma gücü paritesine göre yapılan hesaplamalarda Çin, ABD'yi geride bırakarak 2050 yılında dünyanın 1 numaralı ekonomik gücü haline geliyor.
Teknoloji, üretim ve ticaret ağlarında kurduğu hakimiyetle Çin, 2050'de küresel ekonominin ve yeni dünya düzeninin tek lideri olmaya adım atıyor.
2050 Küresel Güç Haritası
PwC raporu, ekonomik ağırlık merkezinin Batı'dan Doğu'ya kaydığını ve yükselen pazarların önümüzdeki 30 yıla damga vuracağını net bir şekilde ortaya koyuyor.